El Govern aprova la petició de Colau perquè l'Open Arms desembarqui a Barcelona

Òscar Camps, director d'Open Arms, amb l'alcaldessa Ada Colau (Europa Press)





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, que permeti a Barcelona poder acollir a les 59 persones migrants que el vaixell Open Arms de l'ONG catalana Proactiva Open Arms ha rescatat enfront de Líbia.





En una piulada aquest dissabte recollit per Europa Press, ha assegurat que Barcelona està preparada per rebre el vaixell Open Arms ia totes les persones rescatades a la deriva a la Mediterrània. "No volem ser còmplices de les polítiques de la mort de Matteo Salvini".





Poc després, el Govern ha autoritzat a l'Open Arms a desembarcar a Barcelona als 60 migrants rescatats aquest matí davant de les costes de Líbia. La sol·licitud de Proactiva s'ha tramitat a través de Salvament Marítim. Després de l'autorització de l'Executiu, és ara el capità del vaixell el que haurà de decidir quan emprendrà la navegació cap a Espanya.





El ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, ha acusat avui a l'ONG de rescatar els immigrants a la Mediterrània abans de la intervenció dels guardacostes libis i va avisar que no permetrà que arribi a Itàlia.





El vaixell Open Armes rescata aquest dissabte a 50 homes, 5 dones i 4 menors (proactiva)





Salvini: "QUE OBLIDIN D'ARRIBAR A UN PORT ITALIÀ"





"La nau Open Arms, d'una ONG espanyola amb bandera espanyola, s'ha precipitat fa poc a per una pastera i, abans que intervingués un vaixell libi a la zona, es va afanyar a embarcar a uns 50 immigrants", va dir el ministre ultradretà a Facebook.





Salvini va assenyalar que "aquesta nau es troba en aigües SAR (Recerca i Rescat, en anglès) de Líbia", el port més proper és Malta i que es tracta d'una associació i un vaixell amb bandera d'Espanya.





"Que s'oblidin d'arribar a un port italià. Stop a la màfia del tràfic d'éssers humans: com menys persones salpin, menys persones moren", ha defensat.





El ministre i també vicepresident del Govern italià acusa les ONG que salven immigrants a la Mediterrània de fomentar el tràfic d'éssers humans, del qual s'enriqueixen les màfies que operen a les descontrolades platges del fallit Estat libi.





Per això Salvini, responsable d'Interior, en col·laboració amb el Ministeri d'Infraestructures, amb les competències de ports, ha decidit prohibir l'atracada dels vaixells d'aquestes organitzacions en territori italià, ni tan sols per aprovisionar, segons ha avisat el ministre ultradretà.





INDIGNACIÓ





El director de Pro Activa Open Arms, Oscar Camps, ja va denunciar ahir que Itàlia no havia comptat amb els vaixells de salvament d'aquesta entitat per socórrer al centenar d'immigrants que van morir ofegats ahir, tot just hores després del tebi acord assolit per la UE en matèria d'immigració.





Segons Camps, diverses naus d'ONG estaven "a poques milles" de les pasteres dels immigrants que van morir. "El que realment ens indigna, no és només la pèrdua de la vida d'aquestes persones, sinó que no s'hagi comptat amb els dos vaixells de salvament, amb el vaixell medicalitzat d'Open Arms, que està aquí des de fa molts dies", ha lamentat Camps.