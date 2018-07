Els casos d'hipertensió s'han duplicat en 30 anys, segons l'Enquesta Nacional de Salut

La hipertensió afecta gairebé el 20% de la població (Europa Press)





La població resident a Espanya envelleix i malalta, almenys és el que es desprèn en un primer cop d'ull de l'Enquesta Nacional de Salut (ENSE), que analitza l'estat de salut dels darrers 30 anys i on s'observa que en aquest període la hipertensió ha passat d'afectar l'11,2 al 19,8 per cent de la població, la diabetis del 4,1 al 7,8 per cent i el colesterol del 8,2 al 17,9 per cent.





La hipertensió és el problema de salut més freqüent, referit per l'1 9,8% de la població, assenyala l'informe que mostra que continua el seu curs ascendent en ambdós sexes, ja sense diferències entre ells. De la mateixa manera, no s'ha reduït la bretxa entre la classe social més alta i la més desfavorida, que es manté en 12 punts percentuals.





La prevalença de diabetis gairebé s'ha doblat, l'increment s'ha produït en homes a partir dels 55 anys i en dones dels 75 en endavant. Les persones en la classe social menys benestant tenen una probabilitat dues vegades més gran (9,4%) de declarar diabetis que les de la classe més alta (4,3%).





En el cas del colesterol alt s'ha duplicat la prevalença entre 1993 (8,2%) i 2017 (17,9%). Les diferències per sexe sempre han estat petites, però al llarg dels 30 anys es manté el gradient social a dones, amb una diferència al voltant dels 6 punts entre les classes socials extremes.





AUGMENTEN LES PRÀCTIQUES PREVENTIVES





Encara que les dades han augmentat, també ha augmentant la població que realitza pràctiques preventives per evitar aquestes tres malalties cròniques, el 2017 s'observa com augmenta la proporció de la població que s'ha mesurat en l'últim any la tensió arterial, i el mateix succeeix en el cas del colesterol i de la glucèmia. La cobertura és semblant per a les tres proves, més de 7 de cada 10 persones de 15 i més anys i més de 9 de cada 10 a partir dels 65.





Malgrat aquestes dades, l'evolució de la salut autopercebuda mostra que la població que valora el seu estat de salut com a positiva. En aquests 30 anys l'increment de la proporció de la població que valora positivament la seva salut és molt notable, per sobre de 5 punts percentuals en menors de 5 anys i per sobre dels 10 punts percentuals entre els 45 i els 75 anys.





Mentrestant, els principals problemes de salut que fa la població són els relacionats amb l'aparell circulatori, com la hipertensió arterial (19,81%), la hipercolesterolèmia (17,92%) o les varius (9,09%), i els relacionats amb l'aparell locomotor, com el mal d'esquena crònic, lumbar (18,50%) o cervical (14,57%), i l'artrosi (17,52%).





També són freqüents les al·lèrgies cròniques (15,28%), les migranyes (8,52%), i els problemes de salut mental (ansietat crònica, 6,74%, depressió, 6,68%), a part de la diabetis ( 7,80%) que, com a malaltia, és la més freqüent.





La majoria d'aquests trastorns són més freqüents en dones. La proporció va ser més gran que en homes en totes excepte malalties cardiovasculars (infart, angor, ictus i altres malalties del cor, la hipertensió, el colesterol elevat), la diabetis, les lesions o defectes permanents, MPOC i altres problemes mentals.





UNA DE CADA 10 PERSONES TÉ PROBLEMES DE SALUT MENTAL





La salut mental és un factor clau per al benestar i representa una càrrega de malaltia important per a la societat. Una de cada deu persones, de 15 i més anys, va declarar en l'enquesta realitzada pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social haver estat diagnosticada d'algun problema de salut mental.





Sent entre les malalties o problemes de salut més freqüents l'ansietat i la depressió. Així, el 6,7 per cent dels adults refereix patir ansietat crònica, 4,3 per cent dels homes i 9,1 per cent de les dones; mentre, la depressió es declara en la mateixa proporció (6,7%), i, igual que l'ansietat, la depressió és més del doble en dones (9,2%) que en homes (4%), sent el doble entre els que es troben en situació d'atur.





En conte a la població infantil, la prevalença de trastorns de la conducta (incloent hiperactivitat) va ser de 1,8%, de trastorns mentals (depressió, ansietat) 0,6%, la mateixa que d'autisme o trastorns de l'espectre autista (només de 3-14 anys), 0,6%, que recull per primera vegada.

D'altra banda, el 10,7 per cent de la població consumeix tranquil·litzants, relaxants o pastilles per dormir (13,9% en dones i 7,4% dels homes), i el 4,8 per cent antidepressius o estimulants (6 , 7% de les dones i 2,7% dels homes).





Un 5,4 per cent de la població refereix haver acudit al psicòleg, psicoterapeuta o psiquiatre en els últims 12 mesos, 6,1 per cent de les dones i 4,6 per cent dels homes.