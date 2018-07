Mercè Conesa relleva aquest dimarts a Sixte Cambra al capdavant al Port de Barcelona

Sixte Cambra, Damià Calvet i Mercè Conesa (Europa Press)





L'expresidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, assumirà aquest dimarts el càrrec de presidenta del Port de Barcelona en substitució de Sixte Cambra, que tanca així l'etapa que va iniciar el 2011 al capdavant d'aquesta infraestructura, han informat a Europa Press fonts del port.





"Em sento honrada d'acceptar aquest repte", va dir Conesa en la roda de premsa per anunciar el seu nomenament, acompanyada del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calve t, i del fins ara president del Port, Sixte Cambra.





Va destacar que la seva experiència en l'àrea d'urbanisme a Sant Cugat del Vallès --de on era alcaldessa-- li servirà per entendre la importància de l'encaix del Port amb la ciutat.





Per la seva banda, Cambra va afirmar que durant els set anys en què ha liderat el Port de Barcelona ha procurat mantenir la lleialtat i complir amb la Llei de Ports, "defensant sempre el màxim nivell d'autonomia que aquest marc legal atorga".





Sota el seu lideratge, el Port de Barcelona ha realitzat un salt d'escala, ja que va tancar 2017 amb un benefici net de 50 milions d'euros, un trànsit global superior al que s 61 milions de tones (+ 26%) i 2,7 milions de creueristes.





Cambra va anunciar el desembre de l'any passat que deixaria el seu càrrec un cop es formés el nou Govern de la Generalitat, adduint motius personals.





El Govern presidit per Artur Mas el va nomenar president de l'Autoritat Portuària de Barcelona al gener de 2011, en substitució de Jordi Valls.





RELLEUS A LA DIPUTACIÓ I A SANT CUGAT





Després del seu nomenament com a presidenta del Port, Conesa va deixar la presidència de la Diputació de Barcelona dilluns passat, sent substituïda per Marc Castells, i tancant així una etapa en la corporació que va iniciar el 2011 com a vicepresidenta de l'àrea d'Atenció a les Persones - fins que el 2015 va ser nomenada presidenta--.





També va deixar l'alcaldia de Sant Cugat del Vallès el 7 de juny, cedint el puesto a Carmela Fortuny.