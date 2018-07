El Banc de Santander assenyala que la incertesa del 'procés' pot perjudicar la seva activitat

La situació financera i el resultat de Banco Santander es podrien veure afectats a nivell corporatiu per les tensions polítiques a Catalunya, segons reconeix l'entitat en el seu últim fullet d'activitat continuada enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Santander indica que els moviments socials i polítics que estan tenint lloc a Catalunya reclamant la seva independència de la resta d'Espanya encara tenen un desenllaç "incert".





Això podria afectar els negocis, les condicions de finançament o l'entorn en què el grup opera en aquesta Comunitat Autònoma i la resta d'Espanya, desencadenant "un efecte advers material en els negocis, situació financera i resultats del grup". Actualment, Espanya representa el 27% de la cartera de crèdits del grup Santander.





L'entitat també es podria veure afectada per 'Brexit', a causa de la "gran incertesa" respecte al procés, els terminis de negociació de la sortida del Regne Unit de la UE i la seva relació futura amb Europa i la resta del món.





En aquest sentit, indica que és "difícil" predir els efectes a llarg termini, però que és "probable" que es produeixi una major inestabilitat financera, un creixement econòmic més lent i un augment de la desocupació i la inflació al país.





A més, Santander està subjecte a una regulació i supervisió "significatives" per part de la UE i que hi ha "gran incertesa" pel que fa als entorns jurídics i reguladors en els quals operaran les seves filials al Regne Unit quan el país abandoni la Unió Europea. Al tancament de 2017, el Regne Unit representava el 29% de la cartera creditícia del grup i Santander UK tenia un pes del 25% sobre els actius totals del grup.





"És possible que les filials del grup al Regne Unit ja no puguin recolzar-se en el marc transfronterer per als serveis financers i se'ls exigeixi sol·licitar autorització en diverses jurisdiccions de la UE, els costos, terminis i viabilitat són incerts, el que podria tenir repercussions significatives en les operacions, rendibilitat i negoci del grup ", adverteix l'entitat.





Aquests esdeveniments polítics podrien donar lloc a una major volatilitat dels mercats ia canvis en el panorama fiscal, monetari i regulador en què opera el grup, el que podria comportar "efectes adversos materials en el seu accés a capital i liquiditat en condicions acceptables i, a nivell més general, en el seu negoci, situació financera i resultats operatius ".





LES RELACIONS DE TRUMP AMB MÈXIC TAMBÉ AFECTEN





Altres zones geogràfiques que compten amb un pes considerable en l'activitat de Santander són Llatinoamèrica, que representa el 17% de la cartera de crèdits del grup i el 20% dels seus actius totals, i els Estats Units, amb un 8% dels crèdits i el 4% dels actius.





Segons indica el document, l'economia d'alguns països de Llatinoamèrica en què el grup opera ha experimentat una volatilitat "significativa" en les últimes dècades, que s'ha traduït en "fluctuacions en els nivells de dipòsits" i en una "minva de la solidesa econòmica "dels segments als quals el grup finança.





Així, unes condicions econòmiques negatives i volàtils tenen un impacte en la rendibilitat de Santander, en fer que els marges de finançament baixin, que la qualitat creditícia disminueixi i que la demanda de productes i serveis amb més marge es redueixi.





Santander apunta que l'ascens de Donald Trump a la presidència dels Estats Units també ha generat volatilitat en els mercats financers globals i ha creat incertesa en les relacions amb Mèxic, un país que té un pes del 4% sobre els actius totals del grup. "Una volatilitat continuada del pes mexicà o canvis en la política comercial i d'immigració dels EUA respecte a Mèxic o altres països de Llatinoamèrica poden tenir un efecte advers material en les economies d'aquests països i afectar, de forma material, als negocis, situació financera i resultats del grup ", assenyala.





Si les economies d'Espanya, Regne Unit, alguns països de Llatinoamèrica on el grup opera o Estats Units tornessin a entrar en recessió, el banc càntabre ha advertit que és "probable" que es produís un efecte advers material a la cartera de crèdits del grup i, en conseqüència, en la seva posició financera, fluxos de caixa i resultats d'explotació.