El Parlament decideix aquest dilluns si tramita la moció de la CUP

El Parlament decidirà aquest dilluns si accepta a tràmit la moció que ha presentat la CUP en què demana que la Cambra es ratifiqui en la resolució independentista que ja va aprovar el 9 de novembre de 2015 o, per contra, accepta els recursos en contra que han presentat Cs, el PSC i el PP.



Aquella resolució de 2015 que ara els anticapitalistes volen que la Cambra avali de nou, defensava la sobirania del Parlament per sobre de les resolucions del Tribunal Constitucional, i ja va ser anul·lada pels magistrats del mateix tribunal.



La resolució va ser aprovada el 9 de novembre de 2015, per reivindicar la consulta no vinculant que s'havia celebrat just un any abans, i es va aprovar llavors amb els vots de la CUP i JxSí i envoltada d'una forta polèmica.



La decisió aquest dilluns de tramitar o no la moció la prendrà la Mesa del Parlament, que es reunirà a les 16 del vespre, i ho farà després d'escoltar la Junta de Portaveus de la Cambra.



El PSC, Cs i el PP van presentar la setmana passada un recurs --petición de reconsideración-- en contra que la moció es debati al ple, ja que entenen que contravé la resolució del TC, i s'obren a prendre mesures jurídiques si aquest dilluns no es frena la seva tramitació.



Dimarts passat, tots els membres independentistes de la Mesa i es van mostrar a favor de tramitar la moció, inclòs el president Roger Torrent, de manera que amb tot probabilitat aquest dilluns li donaran llum verda.



ESMENES



La setmana passada, quan es va revelar el contingut de la moció de la CUP, JxCat es va mostrar partidària de debatre-la en el ple sense por a tenir conseqüències penals i per "trencar entre tots el marc mental de la repressió". ERC també va defensar debatre la iniciativa i ha avisat que presentaria esmenes al text dels anticapitalistes.