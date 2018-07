Sabadell i Santander necessiten fons per afrontar la seva part al 'banc dolent'

Des que el 2012 el Govern aprovés per decret la constitució de la Sareb (Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària), més coneguda com el 'banc dolent', aquesta societat de gestió d'actius tòxics, sobretot immobiliaris, ha suposat un veritable maldecap per a les entitats bancàries participants.





Segons el banc d'inversions nord-americà JP Morgan, tant Sabadell com Banco Santander necessitaran fer provisió nous fons per cobrir el forat de la Sareb i protegir els seus accionistes.





Santander, que compta amb una participació del 22,22% en el 'banc dolent' després d'absorbir el Banc Popular, necessitaria una provisió addicional de 246 milions d'euros.





Mentre que Sabadell, amb un 6,61% de participació, segons el banc nord-americà té una exposició de 323 milions amb provisions actuals que cobreixen el 29% i que es divideixen entre 228 milions en capital i 95 milions en deute subordinat.





Per tant, Banc Sabadell necessitaria reservar fons addicionals per valor de 142 milions.