Els barcelonins, preocupats per l'habitatge, l'economia i la imatge de la ciutat

L'últim baròmetre de l'ajuntament de Barcelona, malgrat les seves contradiccions, destaca tres punts clau: la imatge de Barcelona a empitjorat, la seva economia també i prop del 90% dels barcelonins considera que la situació de l'habitatge a Barcelona és greu o molt greu .





Tot i això, segons els enquestats Ada Colau seria la més votada i els Comuns obtindrien el 16,2% dels vots, unes dades que milloren en tan sols un punt els resultats de les eleccions de 2015, però que s'allunya del 22,8 % que li adjudicava l'últim baròmetre. A més se li podria complicar l'alcaldia a la líder dels Comuns ja que el segueix en intenció de vot ERC (12,4%) que segueix el seu creixement. En tercera posició hi hauria el PSC amb un 6,1% en intenció de vot i la caiguda més important es troba en la quarta posició que ocupa el PDeCAT que ostentava la segona posició i ara es queda amb un escàs 5,6% en intenció de vot.





Les dades electorals resulten encara molt prematurs, ja que tan sols s'han confirmat tres candidats i Manuel Valls encara no ha aclarit si es presenta per Cs, dada que sembla rellevant si s'atén a una enquesta que col·locava al partit taronja com a segona força a Barcelona si el candidat era el polític francès.





DADES CONTRADICTORIES, FUTUR MILLOR





El baròmetre segueix establint que l'encaix de Catalunya a Espanya és el que més preocupa els barcelonins, però molt seguit del lloguer i l'atur, que de fet és sobre del que versa aquesta enquesta.





I no és d'estranyar, ja que gairebé el 90% de la capital catalana considera que el problema de l'habitatge és greu o molt greu, predominant aquest últim escenari. Fins al 48,6% creu que és un problema molt greu i un 39% bastant greu. ¿La solució? Per als ciutadans és clara, el 75,4% creu que l'Administració hauria de regular el preu del lloguer.





I les contradiccions continuen. L'atur segueix preocupant, tot i que la majoria considera que el mercat laboral continua igual que fa un any, però per contra un 43,4% assegura que l'evolució de l'economia a Barcelona ha empitjorat, com també ho ha fet la seva imatge (45, 6%).





Això sí, la gran majoria dels enquestats consideren que aquestes situacions milloraran en el futur. Una cosa curiosa, ja que si veuen aquest empitjorament en aquestes situacions és estrany que els barcelonins votin de nou i majoritàriament a Colau. Les enquestes sempre deixen dades misteriosos. Encara que hi ha una cosa que sembla clara, aquestes dades electorals són molt volàtils tenint en compte la presentació de la resta de candidats i que més d'un 34% ha assegurat que encara no té clar a qui votarà.