El Sindicat de Periodistes denuncia les "intrigues partidistes" per repartir-se els mitjans de la CCMA

El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha denunciat el repartiment de mitjans de la CCMA entre els partits de Govern, així com les maniobres "partidistes" que, segons ells perverteixen el sentit de la llei que és el d'escollir els "millors gestors" d'acord a professionalitat i competència i no nomenar directius per "afinitat política o ideològica".





"Les lleis que regulen els mitjans públics s'han fet per blindar la independència d'aquests mitjans, no per blanquejar el seu control per part dels partits del govern de torn, ni tampoc per repartir-se les cadires dels consells d'administració per quotes i en funció de la representació parlamentària ", ha denunciat el sindicat en un comunicat.





Així, denuncien que cap d'aquestes pràctiques es contemplen en les lleis que els regulen, que articulen la legitimitat parlamentària, derivada de la sobirania popular, que eviti nomenaments sotmesos a interessos econòmics o polítics, sempre per influir en els continguts i en aconseguir el màxim grau de poder.





Els periodistes critiquen que aquest procedir nega l'autonomia i la independència de l'activitat empresarial i professional, que és la que ha de guiar el rumb dels membres dels consells d'administració o de govern.





"També ens sembla fora de lloc condicionar els criteris habituals del que ha de ser un mitjà públic i dels seus òrgans de gestió a la conjuntura política, per més històrica que els sembli a alguns grups parlamentaris", han denunciat.





"Els mitjans públics els finança tota la ciutadania, i per això no es pot excloure de les decisions sobre els òrgans rectors cap expressió parlamentària, que representa una part de la voluntat popular", han expressat.





Per això demanen la renovació immediata del Consell i aprovar definitivament el pacte de mínims del passat juliol, que afecten essencialment la governança.