Moody 's creu que la venda del negoci immobiliari millorarà la rendibilitat de CaixaBank

L'agència de qualificació creditícia Moody 's ha afirmat aquest dilluns que la venda del negoci immobiliari de CaixaBank a Lone Star "afectarà positivament" a la rendibilitat futura de l'entitat perquè reduirà les pèrdues associades a aquests actius.





En un comunicat, l'agència ha considerat que la transacció "marca un progrés significatiu en l'esforç de CaixaBank per reduir els actius problemàtics acumulats durant la crisi financera espanyola", i subratlla que el fa molt més ràpid del que s'esperava.





El banc va anunciar la setmana passada que ha acordat vendre a Lone Star el 80% del seu negoci immobiliari, compost per Servihabitat i pels actius immobiliaris existents a octubre de 2017 i classificats com a disponibles per a la venda, amb un valor net d'uns 6.700 milions d'euros.