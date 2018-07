Condemnat a 18 anys de presó per violar dos menors dient que era de la 'Ordre d'Odín'

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a un pare a 18 anys de presó per violar dues amigues de la seva filla menors d'edat entre juny de 2013 i gener de 2014 enganyant-les amb que era de la 'Ordre d'Odín', que estaven posseïdes i que si no se sotmetien a "ritus sexuals" els passaria una cosa dolenta a la seva família o persones properes.





L'Audiència el condemna per dos delictes continuats d'agressió sexual i li imposa cinc anys de llibertat vigilada i la prohibició d'acostar-se a les víctimes a menys de 1.000 metres, mentre que condemna a la seva esposa com a còmplice dels delictes a nou anys i dos mesos de presó.





No obstant això, el tribunal els absol del delicte d'agressió sexual continuada contra la seva pròpia filla, tal com acusava la Fiscalia, perquè ella es va negar a declarar contra els seus progenitors en el judici i el tribunal considera que "no ha resultat acreditat, en els termes que una resolució penal requereix, que hagi desenvolupat pràctiques sexuals amb el seu pare ".





Els dos condemnats, Javier G.D. i Mónica G.O., hauran també satisfer conjuntament i solidàriament les dues víctimes amb 10.000 euros en concepte d'indemnització pels danys morals.





El tribunal considera provat que Javier G.D. va agredir sexualment dues amigues de la seva filla se de la seva condició de ser el progenitor de la seva amiga, per així "aconseguir una major persuasió sobre elles".





Els va assegurar que pertanyia a la 'Ordre d'Odín', fent-los creure que "tenien esperits malignes en el seu interior i que l'única manera d'ajudar-los a treure'ls era practicant un ritu sexual", ja que si no corrien perill i els ocorrerien coses dolentes com patir accidents o la mort a elles o familiars.