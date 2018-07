Càritas alerta que moltes famílies no tenen diàriament dels recursos mínims

Càritas Espanyola ha alertat que "segueixen sent moltes les famílies que no tenen cada dia uns recursos mínims" i crida els poders públics, als mitjans i als "constructors d'opinió" a "examinar quant estan disposats a aportar al bé comú" .





Així ho indica la tasca social de l'Església catòlica en una declaració final de la seva 75ª Assemblea General, que s'ha celebrat a El Escorial els dies 29 i 30 de juny i en què han aprovat el IV Pla Estratègic de Càritas, que marcarà les seves prioritats en els propers anys.





"La crisi ha quedat enrere, ¿per qui? Som testimonis de com, mentre augmenta l'acumulació de riquesa en mans d'uns pocs, segueixen sent moltes les persones i famílies que no tenen cada dia d'uns recursos mínims que els permetin satisfer les seves necessitats bàsiques ", avisa.





CRIDA A L'ACCIÓ COL·LECTIVA





Per això, llança una crida a "l'acció col·lectiva davant l'exclusió social i la precarietat", als efectes del intenten donar resposta a la seva xarxa estatal de centres i serveis, "malgrat l'anunci reiterat que la crisi econòmica ha quedat enrere" .





Acompanyen també, segons precisen, a les víctimes de "la intolerable violència contra dones, gent gran i nens"; ja que veuen vulnerada la seva dignitat com a treballadors a causa de la inestabilitat laboral i "d'uns salaris que no són garantia de vida digna".





Així mateix, destaquen que ofereixen "respostes humanitàries i acollidores al drama del sofriment humà que genera diàriament a les costes i fronteres el drama de la mobilitat humana i el crim de la tracta de persones vinculat a les migracions".





Mentrestant, critiquen, "es reforcen les polítiques d'externalització de fronteres o s'agita de manera irresponsable, amb fins electoralistes o xenòfobs, l'arribada al país de persones que s'han vist obligades a migrar".





"La nostra època està inundada del clam dels pobres i de la Terra, que ens urgeix a prendre consciència sobre la necessitat alertada per Francisco de promoure la cura de la Creació, de revertir el canvi climàtic i frenar la degradació ambiental a través d'un canvi d'actituds personals i de polítiques globals ", subratllen.





Càritas també destaca "la tasca admirable" que realitzen els seus 85.000 voluntaris i més de 4.000 treballadors per respondre als efectes de la precarietat social.