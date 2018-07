Les casualitats dels poders

La primera setmana de juliol ha començat entretinguda, amb presos, sospites i intrigas. Aquest dilluns, el fugit Puigdemont, reclamava els seus "drets" com a expresident: cotxe oficial, oficina a Brussel·les, personal, despeses de representació, sou no, perquè cobra com a diputat .





Al Congrés dels Diputats, presentació de candidatures per presidir la RTVE, sense acord entre els partits. Cada un vol col·locar als seus per controlar els mitjans públics. El PP presenta l'incombustible i acomodatici, Eladio Jareño, conegut com el "Lunni". Mentre que el PSOE feia el mateix amb Tomás Fernando Flores periodista de RNE. A la primera volta, no ha sortit cap. A la segona, amb tota probabilitat, aquesta mateixa setmana, amb majoria simple, el partit en el govern i els seus apèndixs treuran endavant el tema.





Ernest Maragall, el conseller de "exteriors" de la Generalitat diu que espera que la nova delegada de la Generalitat a Brussel·les no tingui problemes amb les institucions europees. La "ambaixadora", no és altra que l'exconsellera fugida, Meritxell Serret. És del gènere ximple que pensi així el tete Maragall o a la seva edat, la provocació és un signe.





També la tarda de dilluns va aportar dues notícies que per esperades no han sorprès a gairebé ningú: la sentència del Cas Pretòria, on socialista i convergents surten molt pringats. L'Audiència Nacional ha condemnat a Macía Alavedra i Lluís Prenafeta a un any i onze mesos de presó pel seu pacte amb la Fiscalia Anticorrupció i una multa de 3,2 milions d'euros al primer i 5, 8 a Prenafeta. Dos homes forts en el govern de Jordi Pujol.





Per al considerat màxim responsable de la "trama", Luigi li han caigut set anys i un mes de presó i 14,1 milions de multa.





Però al també exsocialista, Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma, el tribunal li ha imposat cinc anys i nou mesos de presó i una multa de 3,4 milions d'euros. Les penes poden considerar lleus si es té en compte les peticions del fiscal. S'esperava la sentència, però curiosament surt ara, després de la Gürtell i de l'arribada al govern de Pedro Sánchez. Però com diuen alguns, la justícia no està subjecta als poders polítics.





Per acabar la jornada, s'anuncia que els presos polítics independentistes dormiran aquesta setmana a presons catalanes. Això es produirà dies abans de l'esperada reunió del president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, potser com a gest de bona voluntat per aplanar el camí de la trobada. Camí que està ple de sots, pedres, esbarzers i que pot acabar com el rosari de l'Aurora. Però és una autèntica casualitat. La justícia és independent, i el govern acata sense dir ni piu les seves decisions i aquí tots representen el paper que els toca a cadascun





"No existeix la casualitat, perquè la casualitat és la providència dels imbècils, i la justícia vol que els imbècils no tinguin providència", deia Lleó Boy.





Si la setmana ha començat amb totes aquestes casualitats, ¿com va a acabar ?. Potser, com diria un escèptic, amb una onada de calor o una tempesta d'estiu. Això és possible, i aquí no hi ha casualitat que valgui. És l'únic que encara no controlada de moment- són els efectes de la naturalesa que no té lligams, ni compromisos i les lleis les marca ella directament, sense intermediaris.