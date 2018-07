Després de la resposta del jutge Llarena al ministre de l'Interior Grande-Marlaska, que li va sol·licitar si tenia previst fer noves diligències amb els polítics independentistes presos a presons madrilenyes, s'ha activat el trasllat a presons catalanes dels polítics catalans.





Segons fonts d'Institucions Penitenciàries, Junqueras, Romeva, Sánchez, Cuixart, Forcadell i Bassa van abandonar aquest matí la presó de Valdemoro (Madrid), des d'on van iniciar el viatge, de manera conjunta, cap a presons de Catalunya.





Ara hi ha dues possibilitats segons el protocol establert per a aquests casos: passar la nit a Zuera (Saragossa) o bé desplaçar-se directament fins a la presó de Brians II. Seria des d'aquest centre penitenciari on després se'ls redirigiria finalment, a càrrec dels Mossos d'Esquadra, fins als centres de Sant Joan de Vilatorrada (Junqueras, Romeva, Sánchez, Cuixart) i Figueres (Forcadell, Bassa).





Queda pendent la resolució d'Institucions Penitenciàries sobre la resta de presos: Rull, Turull i Forn, que confien en ser traslladats també a una presó catalana durant aquesta setmana.