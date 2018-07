La inversió industrial estrangera va caure el 2017 un 27% a Catalunya

Segons l'informe anual sobre la indústria catalana, presentat ahir per la consellera d'Empresa i Competitivitat, Àngels Chacón, el 2017 es va reduir la inversió industrial estrangera a Catalunya un 27% respecte a l'exercici anterior.





Chacón ha dit en roda de premsa que aquest és "l'únic indicador que no està aparentment alineat amb el cicle expansiu". La consellera va insistir, però, que els fluxos exteriors són molt "volàtils" i que no hi ha "motiu d'alarma" en aquesta reducció de la inversió internacional.





Aquesta dada contrasta amb xifres una mica més positives que llança l'informe de la Generalitat. En 2017, es va produir un augment del 3,9% en la producció, del 2,9% en l'ocupació i del 8,7% en les exportacions. El sector més dinàmic de la indústria catalana va ser la química, seguida dels productors de mobles i de material de transport, especialment aquell d'ús ferroviari.