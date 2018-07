Puigdemont renuncia a presidir el PDeCAT

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha traslladat a la direcció del PDeCAT que no optarà a presidir el partit, tot i la proposta que li va fer la setmana passada la coordinadora general, Marta Pascal, perquè assumís aquest càrrec, han explicat a Europa Press fonts de la formació.





Segons publica 'Nació Digital', l'expresident ha argumentat que per la seva situació actual -resideix a Alemanya a l'espera que la justícia d'aquest país decideixi si ho extradeix Espanya per un delicte de malversació per l'1-O-, prefereix no assumir aquesta responsabilitat en el partit.





"El president entén que donada la seva situació personal i judicial no és moment d'assumir aquesta responsabilitat", expliquen des del PDeCAT, partit que ara haurà de buscar una alternativa per presidir la formació, ja que el seu actual titular, Neus Munté, ja va anunciar que deixaria el càrrec pròximament.





L'oferta que Pascal va traslladar a Puigdemont va ser la d'assumir la Presidència del PDeCAT després del congrés que el partit té previst celebrar el 20, 21 i 22 de juliol, però ara hauran de buscar una alternativa que, després, hauran de validar els afiliats del partit.





Les mateixes fonts sostenen que el PDeCAT va informar al president del contingut de totes les ponències que es debatran al congrés i li va transmetre que l'estructura del partit estava pensada per a "que ell i la resta de dirigents exiliats i empresonats poguessin incorporar-se", però finalment ho ha declinat.





ELS PRESOS





El mateix dia en què Pascal va proposar a Puigdemont com a president del PDeCAT, també va apostar per situar com a vicepresidents del partit als exconsellers cessats Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn -a la presó- i Lluís Puig -en Bèlgica-.





Al congrés del 20, 21 i 22 de juliol el PDeCAT aspira a actualitzar la seva proposta ideològica ia reformular l'adreça: Pascal vol seguir al capdavant del partit com a coordinadora, però assegura que buscarà ampliar l'executiva i integrar als corrents crítiques.