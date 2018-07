Les denúncies per violència sobre la dona rebudes als jutjats catalans el 2017 van créixer un 17,43%, passant de 19.546-22.952 casos, el que situa l'índex en 60,4 denúncies per cada 10.000 dones, segons la memòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





En aquest període, es van obrir 29.911 procediments -una mateixa denúncia pot donar lloc a successius procediments-, un 2,29% més que l'any anterior, un terç d'ells per diligències urgents, i en 2.594 casos la víctima es va negar a declarar com a testimoni acollint-se a l'article 416 de la Llei d'enjudiciament criminal.





Per tipus de delicte, la majoria de processos són per lesions i dolents i per trencament de mesures i penes, a més dels delictes contra la llibertat i contra la indemnitat sexual (aquests últims han baixat un 7,87%), així com els delictes contra la integritat moral.





Respecte a les ordres de protecció dictades pels jutjats catalans, es va adoptar la meitat de les 5.454 peticions incoades (un 0,89% més) i l'altra meitat es van denegar, mentre que en el conjunt d'Espanya es van adoptar el 67,64% .





A la memòria també es reflecteix que dels deu procediments iniciats amb resultat de mort de la víctima, vuit van ser casos sense ordre de protecció acordada.





CRISI ECONÒMICA





Sobre els procediments vinculats amb la crisi econòmica, la memòria reflecteix que els jutjats especialitzats en procediments sobre clàusules bancàries abusives (un per província) van ingressar des que es va posar en marxa el pla d'especialització l'1 de juny de 2017 fins a la fi d'aquest any un total de 18.078 demandes, però que a finals d'any només s'havien resolt 493, quedant pendents 17.585.





La majoria de demandes es van presentar al jutjat especialitzat de la província de Barcelona, el Jutjat de Primera Instància 50, amb un total de 14.268, seguit de Tarragona, amb 1.797; Girona, amb 1.366, i Lleida, amb 647.





Pel que fa als procediments concursals, van caure un 3,26%, situant-se en els 1.067, i els procediments laborals d'acomiadament van créixer un 1,92%, després d'una tendència a la baixa des de 2013.

Els procediments hipotecaris han anat decreixent des de 2013, situant-se en 2017 en els 4.635, un 52% menys que l'any anterior, mentre que els llançaments per ordre judicial han augmentat un 4,02% (13.626 casos).





XIFRES GLOBALS





Respecte a les xifres globals dels procediments dels jutjats catalans, es van ingressar 898.467 en tot 2017, un 5,74% més que l'any anterior, es van resoldre 873.258 procediments (part d'aquesta xifra són procediments d'anys precedents), i van quedar en tràmit 384.118 (un 9,7% més que l'any anterior).





Fins a l'any 2011, i com a conseqüència de la crisi econòmica, es va produir "un marcat increment de l'ingrés d'assumptes en els jutjats i tribunals de Catalunya", que es va mantenir estable fins a 2015 en la xifra de 1.251.131, segons valora el TSJC .





En 2016, es va apreciar un notable descens amb un ingrés de 849.728 assumptes, a causa de la modificació de la Llei d'enjudiciament criminal que va determinar que els atestats per fets delictius sense autor conegut no es presentin i no ingressin als jutjats.