Persones amb discapacitat reclamen suprimir la esterilització forçosa

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i la Fundació CERMI Dones (FCM) han reclamat al Ministeri de Justícia la reforma del Codi Penal per suprimir la possibilitat que les persones amb discapacitat que hagin estat incapacitades legalment puguin ser sotmeses a una esterilització forçosa.





L'esterilització forçosa és una pràctica que pateixen especialment les dones i nenes amb discapacitat.





En una missiva enviada al nou secretari d'Estat de Justícia, Manuel Jesús Dolz, el CERMI i la FCM urgeixen a reformar l'apartat segon de l'article 156 del Codi Penal, per tal d'acabar amb aquestes pràctiques "que atempten contra la integritat de les persones amb discapacitat ".





Aquest apartat en l'actualitat recull que "no serà punible l'esterilització acordada per òrgan judicial en el cas de persones que de forma permanent no puguin prestar cap manera el consentiment" i "sempre que es tracti de supòsits excepcionals en què es produeixi greu conflicte de béns jurídics protegits, a fi de salvaguardar el major interès de l'afectat, tot això d'acord amb el que estableix la legislació civil ".





També CERMI i FCM demanen que desaparegui la disposició addicional primera que diu que l'esterilització "haurà de ser autoritzada per un jutge en el procediment de modificació de la capacitat o en un procediment contradictori posterior, a instàncies del representant legal de la persona sobre la esterilització es resol, escoltat el dictamen de dos especialistes i el Ministeri Fiscal, i previ examen pel jutge de la persona afectada que no tingui capacitat per prestar el seu consentiment ".





La carta també agraeix al secretari d'Estat la seva presència a l'Assemblea de Representants del CERMI, on la passada setmana va manifestar el seu compromís per treballar en favor dels drets de les persones amb discapacitat.