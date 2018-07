El festival White Summer omplirà la Costa Brava amb 200 activitats

El festival multiformat White Summer omplirà, del 4 al 26 d'agost, la Costa Brava amb 200 activitats en 23 dies.





L'esdeveniment reunirà les últimes tendències en arts escèniques, disseny, música i gastronomia, i a més acollirà l'espectacle Voala Station com a actuació inaugural.





Sota el lema 'Think Up!', El festival és una crida oberta a elevar-se i vibrar en un espai d'oci i entreteniment on el públic es cita amb la bellesa i la creació en les seves diferents expressions.