Freixenet està a punt de completar l'últim requisit per posar el seu capital majoritari en mans del grup alemany Henkell. La Comissió Europea té de termini fins al proper 27 de juliol per emetre un dictamen favorable a la compra del celler per part de la filial Vinícola de Dr. Oetker.





En el Diari Oficial de la Unió Europea de dilluns passat, l'organisme avança que "després d'un examen preliminar, considera que l'operació podria entrar en l'àmbit d'aplicació del Reglament de concentracions". Tot i això, "es reserva la decisió definitiva sobre això".





Henkell i Freixenet van signar el passat mes de març un acord de cooperació internacional per unir forces i "convertir-se en el líder mundial del sector dels vins escumosos". Després de l'acord entre les dues parts de la família fundadora que conservava les accions de Freixenet, es va desbloquejar la venda de la marca catalana de cava a la multinacional alemanya.