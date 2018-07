El cas del "fetge d'Abidal" es va arxivar el gener de 2018

En unes converses telefòniques interceptades per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i publicades aquest dimecres per 'El Confidencial', l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell insinuava davant el seu interlocutor haver "comprat un fetge il·legal" per l'exjugador del club blaugrana, Eric Abidal.





Però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emès un comunicat aquest matí on afirma que el jutjat d'instrucció 28 de Barcelona va rebre, fa poc més d'un any, una inhibició per part de l'Audiència Nacional en relació a uns suposats fets delictius que implicarien a Sandro Rosell per una compra il·legal d'un òrgan.





El jutjat va practicar un seguit de diligències que no van permetre definir ni illícit penal ni el suposat donant, per la qual cosa es va arxivar el cas a principis de 2018.





Sin embargo, el diario 'El País' ha apuntado que el caso se cerró ya que la juez que investigó el caso solicitó una comisión rogatoria a Francia que no fue atendida porque el país galo no existe este delito. Ante esta situación, la instructora no practicó más diligencias.





LA INFORMACIÓ DE 'EL CONFIDENCIAL'





El jugador francès va ser sotmès a l'any 2012 a una operació de trasplantament de fetge per superar un càncer. Després d'una primera intervenció a l'Hospital Clínic de Barcelona, Abidal va haver de tornar al quiròfan perquè el resultat de l'operació no va ser satisfactori. Va ser llavors quan el Barça va revelar que un se li transplantaria un fetge que havia estat donat per un cosí del jugador, desconegut fins llavors i resident a França.





En les converses publicades per 'El Confidencial', un interlocutor desconegut li explica a Rosell: "Anem a veure una cosa, és que no [inentel·ligible], Sandro ... és que va contra nosaltres [Abidal, s'entén] ... a aquest 'tio' li vam comprar un fetge il·legal ". Rosell reacciona a aquesta greu afirmació amb un simple so transcrit pels agents com "ummm", que podria entendre com una resposta afirmativa.





El seu interlocutor segueix: "I vam vendre que era del cosí, ¡que era del cosí! Li paguem dos anys de contracte, el que li quedava ". A aquesta segona revelació, Rosell respon amb un triple "sí", corroborant presumptament la veracitat dels fets.





RESPOSTA DELS ADVOCATS





Després de conèixer-se la notícia, Pau Molins, advocat de Sandro Rosell, ha donat a conèixer un comunicat que ha estat publicat íntegrament per Rac1 . En el comunicat, Molins es mostra "molt sorprès per la informació" i estranyat que "cada vegada que vam presentar un recurs a l'Audiència Nacional, es filtren convenientment notícies d'aquesta màfia que hi ha a la policia". L'objectiu d'aquesta filtració, segons Molins, seria mostrar a Sandro Rosell com una "bèstia".





HOSPITAL CLÍNIC





L'Hospital Clínic de Barcelona ha assegurat aquest dimecres que va complir amb la "legalitat vigent" en el trasplantament de fetge del exjugador del Barça Eric Abidal, que va tenir lloc en el BarnaClínic en 2012 per superar un càncer.





Segons les mateixes fonts de l'hospital, la normativa vigent es va complir de forma cuidada en l'operació de trasplantament que va tenir lloc en les instal·lacions privades de l'hospital, que igualment estan supervisades per l'autoritat competent: l'Organització Catalana de Trasplantaments d'Òrgans (Ocatt) i la Organización Nacional de Trasplantaments (ONT).





Es va dur a terme "seguint el protocol", han destacat les mateixes fonts, que han dit que l'hospital no té gens més que dir sobre la intervenció mèdica que va tenir lloc el 12 d'abril de 2012 gràcies a la donació d'un primer seu -Gerard-, gairebé un mes després de conèixer-se que se li havia reproduït el tumor cancerígen en el fetge.