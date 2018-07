Noves sospites sobre Echenique i la "presumpta" manipulació del vot telemàtic a Podem

Brianda Yáñez, regidor de Podem a Alcalá (Madrid), ha denunciat públicament que el sistema de votació que fa servir Podem per les seves consultes internes és un frau i proporciona "un resultat manipulat" després de plantejar una sèrie de preguntes als responsables de Agora Voting- l'empresa encarregada de les votacions telemàtiques de podem- per les que "presumptament" aquest sistema de votació no compleix amb un mínim de requisits que garanteixen la fiabilitat de les mateixes. Les queixes de la regidora es refereixen a l'últim procés de primàries en què el partit ha triat els seus candidats per a les pròximes eleccions municipals del proper any.





En les imatges publicades per Yáñez es pot llegir que una de les primeres i "presumptes" incongruències és que el total de vots indica un "total" de 111 votacions, una dada que no coincideix amb els "vots verificats" que són 310.





La de Podem assegura, a més, que el fitxer carregat amb els resultats "està manipulat" per l'empresa "a ordre del client". L'afirmació es basa en el fet que la verificació es produeix a un document pujat per la pròpia empresa i no als resultats en si. El CEO de l'empresa Agora Voting, Eduardo Robles, ha intentat respondre a la denúncia. No obstant això, la seva explicació final no ha aconseguit rebatre l'exposat per Yáñez i ha conclòs que "sempre que hi ha una incidència en un procés electoral" es fa una anàlisi per "millorar la resposta per mantenir la legitimitat del procés".