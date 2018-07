El proper dijous 5 de juliol el Parlament Europeu votarà per decidir si accepten una proposta de directiva sobre els drets d'autor.





Per això la Fundació Wikimedia ha emès un comunicat que avisa que han decidit tancar els seus serveis en diversos idiomes durant 36 hores com a forma de protesta per la probable aprovació de la reforma.





L'equip de Wikipedia indica que si s'aprova la llei es danyaria de forma important la raó de ser d'Internet com una xarxa oberta, ja que es amenaçaria la llibertat en línia amb la imposició de nous filtres i restriccions per a l'accés al web.





En el text s'indica que diverses personalitats relacionades amb les tecnologies de la informació s'oposen a la proposta, com el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, acadèmics, organitzacions de drets humans i més grups de ciència i tecnologia.





Així, Wikipedia en diferents idiomes, com en català -Viquipèdia-, romandrà 'apagada' abans i durant la votació per intentar conscienciar i que els membres del Parlament Europeu votin en contra del text per preservar la llibertat a la xarxa.