Puyal deixa la ràdio després de 50 anys retransmetent els partits del Barça

Una de les veus més estimades de la ràdio catalana penja els hàbits. Joaquim Maria Puyal, conegut per les seves retransmissions en català dels partits del FC Barcelona, deixarà les ones després de dècades de professió.





Puyal va començar treballant a Ràdio Barcelona fa més de 50 anys, abans de fitxar per Catalunya Ràdio, on han transcorregut els últims 33 anys de la seva carrera. "No em jubilo. Vull reorientar la meva activitat professional ", ha explicat el conegut periodista a Weloba.





Bernat Soler, que fins ara transmetia la Champions a TV-3, es perfila com el seu possible substitut a Catalunya Ràdio.