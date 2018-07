La producció de cinema català i la seva recaptació ha experimentat en el que portem d'any una caiguda de la seva recaptació. El sector ha passat d'una recaptació de 37 milions de gener a juny de 2017 -de la mà de 49 produccions cinematogràfiques- a 7 milions de gener a juny de 2018 -amb 19 produccions rodadas-, un descens que suposa més d'un 70% i que ha estat atribuït a la caiguda pressupostària de TV3.





La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola ha declarat durant la Festa d'Estiu de l'Acadèmia: "Estem en un moment crític". Passola ha detallat que encara suposant que aquest 2018 s'acabés doblant la recaptació, l'any es tancaria amb 14 milions, lluny dels 37 de 2018.





No obstant això, aquesta caiguda segueix els descensos ja registrats el 2017 respecte a 2016, quan es van recaptar 63 milions d'euros, amb 65 produccions aquest any.





"La caiguda en picat a zero de la ficció televisiva a TV3 ha estat letal", ha dit Passola, que ha assegurat que això els aboca a produccions petites malgrat tot el talent del sector per realitzar majors produccions.





"Hauríem de tenir una televisió que seguís fent de motor", ha considerat Passola, que ha assegurat que el cinema és un sector encara per normalitzar, i una manera de fer-ho és recuperant la taxa audiovisual suspesa pel Tribunal Constitucional (TC) el 2014.





REUNIÓ AMB LAURA BORRÀS





Passola ha dit que ja han demanat hora per reunir-se amb la nova consellera de Cultura, Laura Borràs, per abordar l'assumpte, i de moment ha assegurat que els recursos estan tan menystinguts que "ningú pot assegurar" que la taxa torni, el que ha jutjat que seria una vergonya per al sector.





"El que és una vergonya és el pressupost de Cultura que té Catalunya", ha dit Passola, que ha lamentat que sigui el 0,7% dels comptes de la Generalitat, i ha reivindicat que el cinema és indústria.