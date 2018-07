Junqueras, Romeva, Sánchez i Cuixart arriben a la presó de Lledoners

Els polítics presos Junqueras, Romeva, Sánchez i Cuixart han arribat a Lledoners després de fer nit ahir a la presó de Zuera (Saragossa).





Els presos, que viatgen junts en un únic autocar, han abandonat a primera hora del matí la presó aragonesa. A mig matí, la comitiva ha parat al Centre Penitenciari de Ponent, a Lleida, per deixar a un pres que complirà la seva pena a la presó lleidatana.





Una mica més tard, els presos han fet un alt en Brians 2, on els Mossos d'Esquadra han substituït la comitiva madrilenya i els han acompanyat durant els 70 quilòmetres que hi ha entre Brians 2 i Lledoners.





DECLARACIÓ INSTITUCIONAL





A les 13.30, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent, han fet una declaració institucional davant les portes de la Cambra catalana.





Torrent ha afirmat que "avui és el dia de l'acostament, però no el del retorn a casa". "No es pot tenir una mica de justícia i llibertat, o aquestes són plenes, o no ens conformarem amb menys", ha afegit.





Torrent ha fet un retrat biogràfic de tots els presos, destacant el seu compromís cívic i democràtic. Torrent ha acabat: "Carme, la Dolors, Jordis, Oriol, Josep, Raül, no descansarem fins que siguin lliures i estiguin a casa, no a prop de casa".





Per la seva banda, Torra s'ha preguntat "què fan a 9 persones innocents a la presó?". "Avui es posa fi a la injustícia i a la aberració de mantenir tancats a la presó a demòcrates pacífics i honorables".





El president de la Generalitat ha assegurat que "no estem davant d'un conflicte judicial sinó polític" i que "no descansarem fins que siguin alliberats ".