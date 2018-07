Exteriors envia als ambaixadors el discurs de Morenés davant Torra com a model a seguir

Borrell durant la seva compareixença al Congrés.





El Ministeri d'Afers Exteriors ha enviat a tots els ambaixadors d'Espanya a l'estranger el discurs que va pronunciar el representant a Washington, Pedro Morenés, per rebatre les paraules del president català, Quim Torra, sobre la situació a Catalunya, "per dir-los que en qualsevol ocasió en què es produeixi una situació semblant reaccionin exactament de la mateixa manera ".





Així ho ha relatat el titular d'aquest Ministeri, Josep Borrell, a la Comissió d'Exteriors del Congrés, davant d'un PDeCAT que ha demanat el seu cessament.





"Va fer el que havia de fer i va dir el que havia de dir perquè a més estava especialment instruït per a això. Assumeixo tota la responsabilitat de les seves paraules", ha remarcat.





La topada entre Torra i Morenés va tenir lloc durant la recepció oficial d'inauguració del festival cultural Smithsonian Folklife, del qual Catalunya va ser protagonista.





En el seu discurs, Torra va parlar de "presos polítics" i "exiliats" i quan Morenés va usar el seu torn de paraula per rebatre va marxar de l'acte .





Després de conèixer l'episodi, alguns ambaixadors espanyols en altres països van demanar una còpia de les paraules de Morenés i Exteriors va optar per enviar-la a tots.





El ministre i l'ambaixador havien parlat per endavant del que podia passar amb ocasió de la visita a Washington de Quim Torra.





AMBAIXADOR POLÍTIC





Morenés es troba en una situació atípica, perquè es tracta d'un ambaixador polític -no diplomàtic- nomenat pel Govern central anterior i, com a tal, ha posat el seu càrrec a disposició del nou Executiu, segons fonts diplomàtiques, però aquesta gestió ha rebut suport total del nou ministre.





De fet, Borrell ha subratllat en la Comissió que cap ambaixador "pot romandre impassible davant l'atac ferotge" a les institucions espanyoles, així que va fer el que hauria fet qualsevol altre: respondre "educadament" i amb dades contrastades de fonts independents que demostren que la democràcia espanyola està per sobre de la d'altres països que pretenen "donar lliçons" com Bèlgica -en al·lusió al país on estan fugits diversos exconsellers catalans-.





Així, ha deixat clar que si torna a donar-se una situació en la qual es critica d'aquesta forma la democràcia espanyola "tornarà a passar" el mateix que a Washington.





"La diplomàcia espanyola no està per resoldre els problemes interns, però sí per defensar la imatge d'Espanya al món", ha resumit Borrell.