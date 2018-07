La Plataforma Sixena Sí portarà al Museu de Lleida la reclamació de les peces d'art

La Plataforma Sixena Sí lliurarà aquest dissabte al bisbe de Lleida, Salvador Giménez, el Manifest de Roda d'Isàvena, un document que el col·lectiu llegirà després a l'entrada del Museu de Lleida i que exigeix la tornada a Aragó de 111 obres d'art de la galeria lleidatana que el Bisbat Barbastre-Montsó porta reclamat fa 20 anys per la via eclesiàstica i que ara ha reclamat als jutjats.





El manifest va veure la llum el passat 17 de juny com a colofó de la Caravana a Roda d'Isàvena que va organitzar la plataforma amb l'objectiu d'exigir el retorn dels béns de les parròquies al fil del plet judicial iniciat per la via civil, després d'aconseguir 26 sentències eclesiàstiques al seu favor.





La Plataforma Sixena Sí assenyala que amb aquesta visita al bisbe de Lleida pretén tenir una trobada cordial en què pugui exposar a Salvador Giménez el manifest i presentar-li aquesta i altres reivindicacions.