Possible plagi de la cançó guanyadora d'Eurovisió als White Stripes

La multinacional Universal Music Group ha alertat els creadors de la cançó 'Toy', amb la qual Netta Barzil·lai va guanyar el certamen d'Eurovisió 2018, que podria tractar-se d'un plagi del tema de la banda nord-americana The White Stripes 'Seven nation army' , segons recull la premsa israeliana.





Tal com assenyalen els mitjans locals, Universal ha enviat una carta a Doron Medalie i Stav Beger en la qual al·lega infracció de drets d'autor per la similitud entre el tema guanyador d'Eurovisió i la cançó composta per Jack White i que s'inclou en el disc 'Elephant'.





Segons les regles del certamen, si la cançó guanyadora no és original i, per tant, es tracta d'un plagi, Netta Barzil·lai podria ser desqualificada i el concurs de l'any que no tindria lloc a Israel.