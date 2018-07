Caixabank impulsa a Lleida programes per a la infància i adolescència

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha signat aquest dimecres a nom de l'Ajuntament de Lleida un conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa, representada pel director territorial de Caixabank a Catalunya, Jaume Masana, que permetrà impulsar projectes socials de suport a la infància i l'adolescència, i a les persones sense llar a la ciutat de Lleida, amb l'aportació de 30.000 euros.





L'alcalde ha destacat després de la signatura del conveni que la Paeria també té altres col·laboracions obertes amb Caixabank per a projectes socials, com el projecte invulnerables que es va presentar recentment amb Sor Lucía Caram, els centres oberts per a infants i programes per a persones en situació d'atur de llarga durada, entre d'altres, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.





Masana ha indicat que Caixabank té una sensibilitat especial amb els projectes socials i que compta amb més de 50.000 col·laboracions a tot l'Estat, moltes d'elles a Lleida on, a més de amb la Paeria també ajuda nombroses entitats en diversos àmbits.