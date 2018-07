Condemnen la Generalitat a pagar un milió d'euros a Balañá per prohibir els toros a Catalunya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat la Generalitat a pagar gairebé un milió d'euros a la família Balañá, propietària de la plaça de toros Monumental de Barcelona, pels danys ocasionats després de la prohibició de les corrides a Catalunya.





La sentència del Tribunal Superior de Catalunya, a la qual ha tingut accés Catalunyapress i que data de gener de 2018, estableix que la quantitat indemnitzatòria a la qual té dret l'empresa Balaña és de 973.483 euros, més els interessos meritats.





Els amos de la Monumental havien sol·licitat una compensació de 10 milions d'euros. El desglossament d'aquesta quantitat correspon a 4,5 milions per "lucre cessant" o pèrdua de beneficis per tancament de la plaça de toros, altres 3,1 per "danys emergents relacionats amb l'activitat taurina", 1,3 per "obsolescència de l'edificació ", 40.627 euros per indemnització de l'únic empleat fix, al voltant de mig milió per" sobrecost de manteniment de l'edifici "i un altre mig per" danys morals ".





El TSJC també ha imposat al Govern l'obligació d'indemnitzar el propietari de la plaça de toros amb 181.725 euros per lucre cessant, que multiplicat per cinc anys que va durar la prohibició d'activitat taurina en aplicació de la Llei 28/2010, fins a la seva declaració de inconstitucional, suposa la xifra total de 908.625 euros; 24.627 euros per indemnització de personal i 36.000 euros per obsolescència de l'edificació i per sobrecost de manteniment de l'edifici.





PROHIBICIÓ DELS TOROS A CATALUNYA





Al juliol de 2010, el Parlament va prohibir les curses de braus a Catalunya. Amb 68 vots a 55 en contra i 9 abstencions, en una votació en què només un dels 135 diputats no va participar.





Després de mesos de debat i posicions oposades, la Cambra catalana va ratificar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promoguda per la plataforma Prou !, avalada per 180.000 ciutadans que feien aquesta petició històrica.





El suport majoritari de CiU a la proposta, recolzada també pels grups d'ERC i ICV-EUiA, va fer possible que prosperés aquesta iniciativa ciutadana, mentre que el PP català i Ciutadans van votar en contra, com la majoria de diputats del PSC.





Cal recordar que, entre els membres del PSC que no van votar a favor es trobava el president de la Generalitat, José Montilla, que va confirmar el seu vot negatiu.





'Hauria preferit que la continuïtat dels toros fos una decisió tranquil·la i normalitzada dels ciutadans', ha assegurat el Molt Honorable.





EL TC ANUL·LA LA PROHIBICIÓ





En 2016, el Tribunal Constitucional va anul·lar l'article 1 de la Llei catalana que prohibeix les curses de braus en considerar que envaïa la competència de l'Estat, en ser considerada festa nacional i patrimoni cultural.





Tot i que la sentència reobria la possibilitat de tornar a celebrar curses de braus a Catalunya, tot i així, l'última que es va celebrar a la Monumental va ser la de José Tomás a 2011.





Després de conèixer la sentència del Constitucional, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va publicar a les seves xarxes socials: "" Digui el que digui el TC, farem complir les normatives que impedeixen el maltractament d'animals ".





En una compareixença davant els mitjans amb el líder de CiU al consistori , Xavier Trias; el del PSC, Jaume Collboni; el d'ERC, Alfred Bosch, i la regidora de la CUP Maria Rovira, Colau va assegurar que la normativa de l'Ajuntament anava més enllà de les curses de braus, i que també defensava els drets dels animals.





"Si no podem permetre clavar una banderilla a un gos del carrer, no podem deixar que es maltracti a un animal en un recinte tancat", va explicar l'alcaldessa en aquella compareixença.