Privilegis pels polítics presos?

Els polítics presos ja estan en presons catalanes, on les competències en matèria penitenciària són de la Generalitat de Catalunya. Canvi substancial per a ells. Significa també tenir privilegis ?, les autoritats catalanes diuen que no, afirmació que no s'acaben de creure molts ciutadans. Els dubtes són més que raonables.





Les presons "elegides", per als polítics són de les més tranquil·les. Tindran cel·les individuals i estaran tots en el mateix mòdul, el que facilitaran el contacte diari entre ells.





No hi haurà privilegis per a ells. ¿Segur ?. Si això és així, com és que el mateix dia de la seva arribada, el president de la Generalitat i el president del Parlament van poder visitar els polítics empresonats ?. La norma és així per a tots ?. No. El reglament penitenciari, no deixa que el mateix dia de l'arribada a presó d'un pres pugui ser visitat pels familiars, ni per cap autoritat. ¿Tracte igualitari o privilegis ja en el primer dia ?.





L'accés a les xarxes socials està prohibida per a tots els internos.¿ Com és possible que alguns d'ells els autoritzessin per enviar missatges ?. Qui ho va autoritzar? .Només en el primer dia de "estada" penitenciària ja estan generant dubtes que el tracte sigui igual que a la resta de reclusos.





M'imagino com se'ls hauran quedat la cara als familiars de molts presos quan han comprovat que l'aplicació del reglament carcerari no és igual per a tothom: hi ha presos de primera i de tercera. ¿Les dues primeres autoritats de Catalunya hauran realitzat el mateix recorregut que fan la resta de familiars quan van a les presons ?: deixar a taquilla el que porten a les butxaques, passar per l'arc detector, esperar el protocol d'obertura de portes, registre , etc., etc. Tot un conjunt d'accions, que en més d'una ocasió resulten ofensives per a la dignitat dels familiars. Però com en tot hi ha "dignitat i dignitat", depèn de qui siguin les persones i el càrrec que ocupin.





Diuen que a la vida, els gestos són molt importants, en política més: no només cal ser-ho, sinó semblar-ho. De moment els fets no demostren que el tracte sigui igual per a tothom. Amb l'arribada dels presos polítics, ja s'ha muntat l'espectacle, llaços grocs per tot arreu, manifestacions, actes simbòlics, anem que de nou ja hi ha motius per seguir muntat espectacles i reivindicant la "injustícia" i la manca de llibertats que té Catalunya. Cal seguir donant circ al "populatxo" per tenir-los entretinguts. A Catalunya, la plural, diversa, i cosmopolita, ha donat pas al circ , fins quan ?, aquesta és la pregunta del milió que li correspon al govern de Pedro Sánchez respondre.





La justícia, el compliment de la llei hauria de ser igual per a tots, la realitat és diferent i alguns dels que se les salten, arriben a l'estatus d'herois. Així són les coses. Això no vol dir que s'hagi d'acceptar. En els propers dies tindrem matraca en abundància.en un país de sainet