Denuncien a la Prefectura Superior de Policia de Catalunya per vulnerar els drets sindicals dels agents

El SUP (Sindicat Unificat de Policies) ha presentat una denúncia contra els responsables de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya per vulnerar els drets sindicals dels agents.





Els fets denunciats es van produir el passat 3 de juliol, quan el vaixell "Open Arms", en el qual viatjaven unes 60 persones immigrants rescatades davant de les costes líbies, van desembarcar al Port de Barcelona.





Els delegats de prevenció del SUP van sol·licitar informació a la Direcció Superior de Policia de Catalunya sobre l'operatiu policial. Aquesta petició es va fonamentar a fi de que es garantissin les mesures preventives necessàries entre els policies integrats en aquest dispositiu, com s'ha fet en altres actuacions, així com entrevistar-se amb els funcionaris durant la jornada laboral de manera que no s'alterés el normal desenvolupament del servei policial.





No obstant la petició sindical, la Prefectura va denegar la informació i la visita contravenint els drets sindicals dels agents.