Torra parlarà amb Sánchez de "com culminar el dret d'autodeterminació"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lloat aquest dijous l'actitud del Govern central abans de la seva reunió el proper 9 de juliol amb el president del Govern, Pedro Sánchez: "És la primera vegada que els governs de Catalunya i Espanya poden parlar de tu a tu i de tot ".





Durant la sessió de control al Govern al Parlament, Torra ha insistit que l'acostament dels polítics presos a presons catalanes no és una concessió, sinó una obligació legal, i ha reclamat l'alliberament total dels presos.





El president ha assegurat que oferirà diàleg, però l'agenda de temes que Torra vol tractar amb l'Executiu segueix estant marcada exclusivament per l'independentisme. "Volem culminar l'exercici del dret d'autodeterminació que va començar amb el referèndum de l'1 d'octubre", ha dit Torra, afegint que plantejarà a Sánchez una altra reunió al setembre a la Generalitat.





L'OPOSICIÓ





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha elogiat que Torra hagi acceptat aquesta moció socialista sobre el diàleg i també ha celebrat que el Govern activés el dimarts quatre comissions bilaterals Generalitat-Estat on abordar temes pendents.





Iceta li ha demanat que en els seus contactes amb l'Estat es vegin reflectits "els grans problemes de país" de Catalunya: ha citat els aturats de llarga durada, la inspecció de treball, la infrafinanciación de la sanitat i la dependència, i les polítiques actives d'ocupació.





La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha criticat tant al Govern com a la Generalitat: al primer perquè ho veu feble enfront de les aspiracions sobiranistes, i a Torra per "viure en la bombolla del procés" sobiranistes i no defensar els interessos del conjunt de catalans, ha dit.





Xavier García Albiol (PP) ha lamentat que Torra insisteixi a defensar davant Sánchez un referèndum, ja que considera que no representa a tots els catalans, i li ha demanat: "Passi pàgina, canviï de pantalla i, ja que va a veure al president del Govern, parli-li dels problemes reals dels catalans".





El líder dels comuns, Xavier Domènech, ha celebrat que Torra porti a la trobada la recuperació de lleis suspeses, i ha demanat al president català abordar "la hisenda pròpia" catalana que considera necessària per implementar polítiques públiques.





JXCAT I ERC





El portaveu de JxCat, Albert Batet, ha insistit en la voluntat de diàleg expressada per Torra, i ha preguntat si està en els plans dels socialistes mantenir el decret que facilita la fugida de les seus socials d'empreses catalanes i si va a acabar amb la "repressió que mantenen" contra el sobiranisme.





La portaveu d'ERC, Anna Caula, ha celebrat les converses prèvies entre la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, per preparar la trobada, perquè no volen "una reunió de cortesia, sinó una autèntica reunió de treball", una negociació.