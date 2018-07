Cau la facturació i l'ocupació hotelera a Barcelona el primer semestre del 2018

Els hotels associats al Gremi d'Hotels de Barcelona -més del 95% del total dels de la ciutat- han registrat una ocupació mitjana del 78,8% entre gener i juny d'aquest any, el que representa un 3% menys respecte al mateix període de l'any passat, mentre que el preu mitjà es va reduir en un 4,3% (132,75 euros) i la facturació, un 7,2%.





Així ho ha explicat el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, aquest dijous en roda de premsa, on ha remarcat que la caiguda de la facturació ha estat encara més acusada en el segment d'hotels de luxe, un 10% menys en comparació amb el primer semestre de l'any passat.





"És molt preocupant perquè és un símptoma que ens està baixant el turisme de qualitat", ha alertat Clos, que l'ha atribuït a un conjunt de factors, entre els quals ha posat èmfasi en la competència deslleial que suposen els apartaments turístics il·legals, la mala imatge que suposen per a Barcelona els llauners i el 'top manta', la reducció dels recursos per a promoció, i el creixement de l'activitat en ciutats competidores com Lisboa i París.





"Com es soluciona? Amb ordre", ha sostingut, i ha afirmat que l'objectiu hauria de ser assimilar-se a zones de turisme de luxe com Montecarlo i Niça.





De cara a aquesta temporada d'estiu, el Gremi d'Hotels de Barcelona preveu una ocupació mitjana del 80% al juliol i agost, el que suposa una reducció de cinc punts respecte a l'estiu de 2017.





MENYS TURISME DE NEGOCI





Ha lamentat que el turisme de negocis ha reduït el seu pes sobre el conjunt del turisme de Barcelona, passant de suposar aproximadament la meitat fa quatre anys a representar un 36% el 2016 i un 30,6% el 2017, i ha alertat que els grans congressos i fires es gesten tres anys abans, pel que no cal deixar de treballar, i ha reclamat mantenir la col·laboració publicoprivada de Turisme de Barcelona.





"No estem en el millor moment en la gestió publicoprivada, segurament per la forma de pensar dels polítics", ha lamentat Clos, que ha demanat al Govern d'Ada Colau que sigui conscient i es convenci que el turisme és vital per la ciutat i cal potenciar-lo i no fer accions contràries.





Pel que fa al turisme de negocis, Clos també ha assenyalat com una possible font de reducció el trasllat de seus socials d'empreses fora de Catalunya, ja que les reunions dels consells d'administració representen pernoctacions a la ciutat en què es realitzen.

"No seria just dir que tot és conseqüència d'una situació política, sinó que és una cosa més", i ha assenyalat, per exemple, que en l'últim any s'ha reduït en un milió i mig els recursos per a promoció procedents de la taxa turística, cosa que afecta a l'hora de competir per captar grans esdeveniments.





Pel que fa al turisme d'oci, ha indicat que la baixada de la qualitat es deu en gran part a la "gran bossa d'apartaments il·legals que es mantenen" i que generen una oferta amb un cost molt més baix.





"No estic en contra dels apartaments turístics, al Gremi tenim 40, però sí de la il·legalitat, perquè el que produeix és competència deslleial, destrucció del preu i baixada de la qualitat", ha argumentat.





Clos s'ha referit al nou decret de turisme que la Generalitat preveu aprovar aquesta legislatura, en què ha alertat que preveu regular les llars compartides, cosa que ha considerat que serà encara més difícil de regular.