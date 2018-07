El MNAC reivindica a Gala, la musa de Dalí

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) posa el focus en el personatge de Gala, companya de Salvador Dalí, com a personatge "clau" de les avantguardes del segle XX, i li atorga un paper artístic més enllà de la seva faceta de musa d'artistes en la primera gran exposició internacional dedicada a la seva figura.





Igual que al costat de Dalí, Gal·la integrava un "projecte col·laboratiu" que portava a l'artista a signar amb un 'Gala Salvador Dalí', la mostra sorgeix d'una aliança institucional que vol demostrar la tesi que tots dos personatges es van construir mútuament i van il·luminar una tercera personatge artístic.





L'exposició, que reuneix 315 pintures, dibuixos, fotografies i documents relacionats amb Gala, part de Púbol com un "gran objecte surrealista", que Gala va utilitzar com l'habitació pròpia que reivindicava Virginia Woolf.





La mostra descobreix una Gala molt culta i amb nombroses facetes en què es divideix el recorregut i entre les que la comissària ha citat la surrealista, la dandy, la creadora i l'escriptora, així com la de musa mentre construeix el seu propi camí com a artista : escriu, realitza objectes surrealistes i decideix com vol representar-se.





"¿MALA I MANIPULADORA?"





"Si Gala era tan dolenta, tan manipuladora i li interessava tant els diners, perquè el 1929 va deixar al famós Paul Éluard, poeta mimat del surrealisme, per anar-se'n amb un desconegut Salvador Dalí?", Es pregunta d'entrada la comissària i biògrafa de gala.





Sabent que s'han dit moltes coses sobre Gala -Helena Dmitrievna Diakonova (Kazan, 1894-Portlligat, 1982) -, la comissària ha dit que aquesta és "molt més dolenta del que es deia perquè és més complexa del que es creu ".





'PERFORMANCES'





L'exposició revela els canvis en la imatge de Gala a través dels seus diferents 'performances', reflectides pels pinzells de Dalí, i permet seguir l'evolució del pintor gràcies a un important conjunt d'olis i dibuixos: "Revisar a Gala és revisar a Dalí, i aquest era un performer".





A més, d'olis i dibuixos de Dalí sobre Gala també es poden veure a l'exposició obres d'altres artistes que van gravitar en l'univers surrealista, especialment entorn a Gala, com Max Ernst, Pablo Picasso, Man Ray, Cecil Beaton i Brassaï, entre d'altres .





L'exposició també reuneix una col·lecció de llibres russos de Gala i una col·lecció de vestits i objectes, que han hagut de ser restaurats per ser mostrats.





Reivindica la faceta de 'dandi' de Gala: "Els dandys eren sempre homes, perquè eren els que miraven, i aquí passa al revés, perquè és Gala la que mira".