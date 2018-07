Valtonyc: "El meu delicte és ser d'esquerres i independentista i resulta que això a Espanya no és legal"

El raper mallorquí, Josep Miquel Arenas, conegut com 'Valtonyc', ha expressat des de Bèlgica que es troba "molt feliç" per estar lliure, després de conèixer la decisió de la justícia d'aquest país, de deixar-lo en llibertat.





Valtonyc ha manifestat: "El meu delicte és ser d'esquerres i independentista i resulta que això a Espanya no és legal", i ha relatat que si s'hagués quedat a Espanya ja faria dos mesos que estaria entre reixes.





Valtonyc també ha denunciat altres casos de persones a la presó pel que ha considerat "falta de llibertat d'expressió", i s'ha referit a presos "per fer periodisme" i per fer un "referèndum" en clara al·lusió a Catalunya, de manera que ha denunciat que "Espanya està patint un retrocés democràtic".





"He decidit posar el meu cas al servei de la lluita dels drets fonamentals", ha afirmat Valtonyc, que ha aprofitat per recordar que el Tribunal d'Estrasburg ja va condemnar Espanya per vulneració de la llibertat d'expressió i, segons ell "tornarà a passar el mateix ".





Arenas també ha explicat que té una feina a Bèlgica, que a més ha pogut lloguer una casa i disposa d'un telefóno mòbil, pel que està localitzable.





Quant a la seva professió, ha admès que li agradaria seguir cantant i poder viure de la seva música.





LLIBERTAT





Valtonyc s'ha presentat aquest dijous davant del jutge d'instrucció belga que tramita l'ordre de detenció i entrega i ha quedat en llibertat mentre es resol el cas .





Sí que se li ha imposat la prohibició de sortir del territori belga durant el temps en què els tribunals belgues prenguin una decisió sobre això.





La Fiscalia belga es va fer càrrec de l'euroordre dictada contra el raper mallorquí, que va ser condemnat a tres anys i mig de presó per delictes d'amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la corona.





El Suprem va confirmar a finals de febrer la condemna de tres anys i mig de presó que l'Audiència Nacional havia imposat al raper per delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona.





L'Audiència Nacional va emetre a finals de maig una ordre nacional, europea i internacional de recerca i captura contra Valtonyc després que abandonés el territori espanyol per evitar el seu ingrés a la presó just un dia abans que expirés el termini per entrar voluntàriament a la presó.