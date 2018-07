Ecologistes i veïns denuncien el "engany" de Colau amb l'elèctrica pública de Barcelona

Central tèrmica de Sant Adrià del Besòs.





Entitats de veïns i ecologistes de Barcelona demanen a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que acabi amb el "engany" i no comercialitzi electricitat "negra" de la incineradora com si fos verd.





Entre ells es troba el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), la Coordinadora Catalana contra la incineració; juntament amb Ecologistes en Acció Catalunya i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB).





Jordi Bigues de CEPA ha explicat a Catalunyapress que demanen al Govern de Colau que cap kw generat a la incineradora es vengui com si fos energia renovable.





"Demanem que aquests residus no es cremin, sinó que es reciclin", ha reclamat Bigues.





L'ecologista ha manifestat que aquesta incineradora generava una electricitat que anava a parar a la xarxa, però que ara va a parar a l'elèctrica pública 'Barcelona Energia' i aquesta no és renovable, al contrari del que es ven.





Així, han elaborat un manifest entre un ampli ventall d'entitats ecologistes i veïnals per demanar que l'elèctrica pública comercialitzi únicament energia renovable i que no electricitat produïda a la incineradora de Barcelona.





"Barcelona Energia silencia que comercialitza electricitat bruta procedent de la incineració de residus", sostenen.





Bigas ha expressat que el programa electoral de Barcelona en Comú afirma que a final de legislatura Barcelona no aportarà residus a la incineradora, però ara fa tot el contrari.





Així, denuncien que el consistori de Colau alimenta amb residus als forns de la incineradora tot i que "ocasioni un perill per a la salut, la pau i la seguretat de les barcelonines i barcelonins", denuncien des de 'Ecologistes de Catalunya'.





Tot i que s'han posat en contacte amb el consistori, encara no han rebut cap resposta, per la qual cosa aquest dijous, 5 de juliol a les 19h, tindrà lloc una manifestació veïnal contra la "injustícia ambiental i ecològica" que pateixen per la depuradora, la incineradora, i la planta de cicle combinat.