Cospedal renúncia a qualsevol càrrec en el futur PP però defensa el 26% que l'ha recolzat

La secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmat que renuncia a qualsevol càrrec en el futur PP que sortirà del congrés extraordinari de juliol, però ha defensat que sí estigui presenti la seva candidatura i que estigui representat el 26% de suports que ha obtingut en les primàries d'aquesta nit.





L'exministra no ha aclarit el seu futur, més enllà d'assegurar que no aspira a cap lloc orgànic i que no "entorpir a qui hagi de ser el futur president" del PP.





Cospedal ha afegit que s'ha d'obrir ara un període de reflexió abans del congrés, en què es votarà entre els dos candidats més votats pels afiliats en primàries. "Cal obrir un període molt seriós de reflexió i arribar als acords necessaris perquè tinguem al millor PP possible", ha dit.