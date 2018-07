Julio Ariza acomiada gairebé tots els redactors de La Gaceta

No són bons temps per al periodisme. Després del tancament d'Interviú, els ERO del grup Zeta , ara l'empresari i exdiputat del PP al Parlament de Catalunya, Julio Ariza, ha decidit reduir al màxim la plantilla d'una de les seves capçaleres més importants acomiadant a 18 dels seus 21 periodistes del diari La Gaceta, quedant-se en una estructura de tan sols tres redactors.





Els treballadors de l'empresa ja fa temps que no cobren a tres nòmines i l'ex polític argulle no tenir diners per pagar. Això sí, s'ha creat un grup d'empreses, Hadoq IT SL, que molts asseguren no és més que una tapadora per desviar els ingressos que rep Intereconomía i així no haver d'afrontar els comptes pendents.





No és d'estranyar que Ariza opti per aquesta estrategía, quan ha tornat a aparèixer entre la llista de morosos que publica Hisenda cada any i on es revela que l'empresari ha més de 18 milions entre Intereconomia TV i Intereconomía Corporació.