La manifestació de la Diada recorrerà la Diagonal de Barcelona des del Palau de Pedralbes fins a la plaça de les Glòries, han anunciat aquest divendres en roda de premsa la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie; la vicepresidenta d'Òmnium, Marina Llansana, i el president de l'AMI, Josep Maria Cervera.





També s'han presentat les samarretes per a la marxa: són taronges -color de les brides de les urnes l'1-O-, volen simbolitzar la transparència del procés sobiranista, i inclouen el lema 'Fem la República catalana' i un dibuix de la muntanya del Pedraforca.





Els organitzadors han explicat que la marxa del dimarts 11 de setembre pretén ser una gran mostra de força inspirada en l'esperit de l'1-O.





Paluzie ha afirmat que l'1-O van aconseguir exercir el dret a l'autodeterminació: "Ens vam reconèixer com un poble ferm, digne i valent, davant d'una repressió policial sense precedents en un referèndum".





Per això ha cridat a participar en la manifestació perquè la ciutadania "defensi els resultats de l'1-O, ratificats el 21 de desembre" a les eleccions catalanes, i ha anunciat que en els pròxims dies obriran una pàgina web per registrar-se a l'acte .





"L'11 de setembre volem fer palès que la força de la gent ens portarà a superar tots els obstacles", ha afegit la presidenta de l'ANC.





Preguntada pels objectius de participació i per si temen una desmobilització de l'independentisme, ha contestat que no ho pensa, que estan començant a preparar els actes i que mobilitzar-és el que "fa canviar les coses".





PARTICIPACIÓ INTERNACIONAL





També ha explicat que estan treballant en que participin en l'acte personalitats d'altres països que donin suport al projecte independentista i ha assenyalat a països com els Estats Units, Suïssa i Bèlgica, on hi ha "bastant suport".





Paluzie ha recordat als sobiranistes empresonats -especialment els que han liderat les entitats independentistes: Carme Forcadell, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart- i ha promès lluitar per la seva llibertat, però ha dit que "no cal oblidar que l'objectiu és fer la república ".





També la vicepresidenta d'Òmnium, Marina Llansana, ha recordat als empresonats i ha assegurat que la Diada d'aquest any serà de "reivindicació de la democràcia i dels drets fonamentals" que considera vulnerats.





Ha sostingut que a la Diada celebraran ja l'aniversari de l'1-O, però ha recordat que les entitats criden a la mobilització permanent i ha destacat la pròxima cita fixada per les entitats: la manifestació del 14 de juliol a Barcelona per la "llibertat d' els presos polítics ".





El president de l'AMI, Josep Maria Cervera, també ha animat a la participació amb "l'objectiu d'empènyer per construir la república catalana" i ha garantit el compromís d'alcaldes i regidors.