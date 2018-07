Iberia convoca una nova vaga per a aquest estiu a l'aeroport del Prat

L'aeroport del Prat tornarà a tenir un estiu mogut. A la vaga anunciada pels tripulants de cabina de Ryanair , ara, el comitè d'empresa d'Iberia Barcelona, on el sindicat majoritari és UGT, ha registrat una convocatòria de vaga per als dies 27 i 28 de juliol i els dies 3 i 4 de agost. Això suposa que durant quatre dies seguits, del 24 al 28 d'agost, l'aeroport de Barcelona patirà les conseqüències de la vaga de Ryanair, els dos primers dies, i la d'Iberia, els dos últims.





Els treballadors han decidit convocar la vaga, asseguren, per "la falta de diàleg amb la direcció de l'empresa pel que fa a la situació de sobrecàrrega de treball de la plantilla", formada per unes 2.000 persones. Des de la UGT lamenten "la manca de personal suficient per cobrir les necessitats reals i els incompliments sistemàtics amb els acords assolits amb la part social".





Els treballadors del hub de Barcelona, un dels més importants del IAG Holding de la fusió de les companyies Iberia i British Airways - a l'Estat, porten temps esperant un pla industrial per a l'aeroport del Prat on es contempli la contractació necessària que solucioni la "sobrecàrrega de treball a què està sotmesa la plantilla de Barcelona" i els diferents problemes d'aquesta escala. Tot això, denuncien, "amb la negociació del conveni col·lectiu dels treballadors de terra parada".





El sindicat remarca, els quals que criden, els principals problemes: la falta de contractació estable, la necessitat d'incrementar la plantilla eventual ( "que ja és del 40%"), l'ús indiscriminat de la figura de les hores peremptòries - hores extra d'obligat compliment- i la necessitat d'adquirir un compromís de la disminució de dies de presència per a la temporada que ve, tal com permet el conveni col·lectiu vigent, entre d'altres.





UGT recorda que "els treballadors només han rebut negatives" de forma sistemàtica per part de la direcció a l'hora d'abordar aquests problemes que repercuteixen en el bon funcionament de l'operativa i en les relacions laborals en aquesta aeroport, així com en el tracte que reben els clients i els passatgers.





Aquesta situació s'agreuja durant l'època d'estiu a Barcelona, quan hi ha ple creixement de les operacions de Vueling -companyia del grup IAG- on la plantilla està saturada per poder oferir el servei.