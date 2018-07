Pugen un 28% els concursos empresarials registrats a Catalunya fins al juny

En el primer semestre de l'any s'han registrat 623 concursos i 1.269 dissolucions a Catalunya, segons l'Estudi sobre Concursos i Dissolucions realitzat per I NFORMA D&B (companyia filial de CESCE). Aquestes xifres suposen que els concursos s'incrementen un 28% respecte al mateix període l'any passat mentre que les dissolucions ho fan un 0,2%. Les dades per al conjunt del país pugen un 5% per als concursos i retrocedeixen per a les dissolucions, un 8%.





Per províncies, Barcelona suma 82 concursos i 83 dissolucions, Girona 5 i 35, Lleida 1 i 37 i Tarragona 5 i 13 respectivament.





Catalunya és la comunitat amb més processos en el que portem d'any, amb el major increment en valor absolut, 136 processos més. A continuació, Madrid, amb 461, on creixen un 12%, i València, amb 363, en la qual pugen un 4%. Tan sols Catalunya suma ja la quarta part de tots els concursos del país i al costat de Madrid arriben al 43% del total.





Al juny Catalunya és també primera seguida de nou de Madrid, amb 90, i València, amb 67. Encara que aquest mes els majors augments es veuen a València, que suma 18, i Madrid, 17 més.





Madrid, Andalusia i València lideren les dissolucions en l'acumulat anual, amb 3.829, 2.038 i 1.695 processos respectivament. Al juny Madrid és també primera, 448, seguida d'Andalusia, 214, però la tercera és Catalunya. Madrid representa el 26% del total nacional en els sis primers mesos. Andalusia és la que més retalla en aquest període aconseguint 1.410 dissolucions menys.





En el que portem d'any s'han comptabilitzat un total de 2.539 concursos i 14.665 dissolucions a Espanya, un increment del 5% en el primer cas davant d'una caiguda de 8% per a les dissolucions.





PRINCIPALS SECTORS





Construcció i Comerç registren el major nombre de processos d'ambdós tipus en el primer semestre i al juny. Comerç lidera els concursos en l'acumulat, amb 623, i al mes, amb 111, mentre que Construcció arriba 614 i 100 en cada període. En el cas de les dissolucions, Construcció és el més afectat, amb 3.641 des del gener i 450 al juny seguit per les 3.129 i 339 respectivament de Comerç.





Encara Construcció suposa el 25% dels concursos i el 24% de les dissolucions en el que portem d'any, cal assenyalar que és el sector que més retalla en valor absolut el nombre de concursos en aquest període, restant 29, i el de dissolucions amb 276 menys. Comerç per contra lidera la pujada en els concursos, amb 93 més, i Comunicacions la de les dissolucions, afegint 35 a les de l'any passat.