Tabarnia llança el seu DNI: el "Document Tabarnés d'Identitat"

Des d'aquest divendres es pot adquirir el "DNI de Tabarnia" que, segons la plataforma, identificarà els membres del moviment tabarnés, "l'única iniciativa en 100 anys que ha posat realment nerviós al separatisme català", expliquen al seu web.





La plataforma explica que el Document Tabarnés d'Identitat l'expedeix l'Associació Plataforma per Tabarnia Oficial i que ha estat dissenyat pels creadors originals del moviment tabarnés.





El informalment conegut com "DNI de Tabarnia" serà admès com a document identificatiu vàlid oficial i amb totes les garanties legals en tots els països del món que han reconegut la "República Catalana", expliquen els seus creadors.





A més, expliquen que com "els tabarneses naixem on ens dóna la gana" no importa el lloc de residència ni l'ocupació per a aconseguir-ho.





"L'únic requisit per ser tabarnés és la voluntat de voler ser-ho. Tabarnia és un moviment genuïnament popular i qualsevol ciutadà lliure de nacionalisme pot adquirir el Document Tabarnés d'Identitat, visqui o no a Espanya", sostenen des de l'entitat.





També adverteixen que per aconseguir el "DNI de Tabarnia" no cal ser soci de res, ni pagar cap quota de "manteniment" i que si algú el reclama, és una estafa. Això sí, el preu del carnet és de 25 euros.