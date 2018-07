Detingut per provocar un incendi forestal a Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a un home de 61 anys per presumptament provocar un incendi forestal a la zona de Torre Gironella i al carrer Alfons XI I de Girona.





Els agents han estat requerits a les 13.15 hores per un foc a la zona i, en arribar, han observat que hi havia diverses columnes de fum i han iniciat la recerca del possible autor dels fets, mentre que els bombers treballaven en els diversos focus de l' incendi.





Amb ajuda de testimonis i la col·laboració dels Agents Rurals, han localitzat i identificat el sospitós -que té antecedents- al carrer de Torre Gironella i, a l'registrar-lo, s'han trobat quatre encenedors a la butxaca.





Després que no hagi donat cap explicació coherent, els agents l'han detingut com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal, i el foc ha estat controlat i extingit en poc temps.





Segons han informat els Agents Rurals a través de les xarxes socials, l'incendi forestal a la zona de Torre Gironella ha afectat una superfície aproximada de 2.660 metres quadrats.