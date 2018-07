Junqueras, Romeva i Forn es van deixar gravar, segons la direcció de la presó d'Estremera

Oriol Junqueras a la gravació clandestina d'Estremera (Europa Press)





El diari barceloní 'El Periódico' revela aquest dissabte que els vídeos a la presó d'Estremera (Madrid) en els quals es veia a Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn van ser gravats amb el seu coneixement per un reclús dominicà. Així, segons assenyala un informe reservat sobre l'assumpte elaborat per la secretaria general d'Institucions Penitenciàries, "la percepció de la direcció d'aquest centre és que els interns són coneixedors en tot moment d'estar sent gravats".





El 'Informe sobre enregistraments publicades en mitjans de comunicació' està signat pel director de la presó d'Estremera el passat 8 de juny. No obstant això, els tres polítics van negar "absolutament" durant la investigació haver estat conscients de les gravacions i van denunciar a un reclús per realitzar-les i difondre-les. No obstant això, l'informe de Presons arriba a una conclusió molt diferent basant-se en "el comportament dels interns objecte de gravació", que assegura que "s'allunya de la seva forma natural".





posis FORÇADES





En aquest informe s'assegura que en els vídeos s'observen "poses forçades" de Junqueras, Romeva i Forn. "Una prova d'això", afegeix, són les imatges en què es veu "com l'intern Oriol Junqueras es troba en una aula aparentment impartint una classe de filosofia en la qual està present l'intern Raül Romeva". La informació reservada afirma que aquesta escena "pot interpretar-se com una simulació, ja que des de la direcció del centre no es va autoritzar el desenvolupament d'aquesta activitat ni del responsable d'impartir la mateixa".





El document de Presons afirma que els polítics presos "semblen intentar transmetre missatges sobre la situació política del país, mostrant el seu propi posicionament polític". I posa com a exemple "les declaracions que verbalitza l'intern Joaquim Forn sobre l'actual president del Govern, Pedro Sánchez, en termes que difícilment expressaria a interns aliens a la seva causa".





L'AUTOR I LA CAMBRA





L'informe d'Institucions Penitenciàries assenyala com a autor de les gravacions clandestines a l'intern "Febles Nemen, Alejandro", fugat de la presó des del 3 de juny, al no tornar d'un permís. Així mateix, en el document es descarta la col·laboració de cap treballador o funcionari del centre en els enregistraments.





D'altra banda, sobre el dispositiu utilitzat, la direcció de presons conclou que Febles "va poder haver-ho introduït de forma fraudulenta ocult en el seu organisme després del retorn d'un dels permisos ordinaris de sortida dels que hauria gaudit amb anterioritat". Però l'informe no descarta fins i tot que els tres polítics haguessin col·laborat en introduir a la presó el rellotge, bolígraf o insígnia amb el qual es van fer les gravacions aprofitant les visites que rebien.





"Junqueras, Romeva i Forn s'han celebrat nombroses comunicacions sense la separació de barreres físiques, amb contacte directe amb els seus interlocutors, família, lletrats i autoritats. Pel que tampoc podria descartar-se com a mitjà d'entrada en l'establiment del dispositiu utilitzat per prendre les imatges publicades ", conclou el director de la presó.





















LA PREPOTÈNCIA DE JUNQUERAS





En el document reservat figuren entrevistes amb altres reclusos, companys del mòdul 7 de Estremera. Un d'ells assegura que acudia a les "xerrades informals" sobre història que donava Junqueras a altres presos i confirma que el suposat autor de les gravacions "parlava amb els tres" polítics, però "verbalitzava que Junqueras no li queia bé, que era un prepotent. amb el que millor es portava era amb Forn".





La investigació de la presó va arribar als propis presos independentistes. En la seva declaració davant del director de la presó, Forn va admetre que coneixia i tenia una relació cordial amb el pres sospitós de gravar-los. Va afegir que solia acompanyar-quan passejava pel pati de la presó.





L'exconseller d'Interior va dir desconèixer que el seu company de mòdul tingués algun dispositiu per gravar les seves converses i va descartar absolutament haver participat de forma voluntària en els enregistraments.





DATES DE LES GRAVACIONS





L'informe de Presons analitza cada seqüència dels vídeos, les compara amb les obtingudes per les càmeres de seguretat i els posa data. Així, resol que la imatge de Forn assegut a la seva cel·la "es va realitzar el 11 de març i l'intern que li lliura una revista és Febles". Les de Forn caminant al pati i parlant "s'han ubicat el 26 de maig. Coincideixen l'estat mullat del pati, el mural que s'observa així com les peces de vestir de l'intern". Pel que fa a les imatges on es veu a Junqueras netejant el mòdul, la conclusió és que "es graven el dissabte 26 de maig, primer dia de destinació en aquesta zona".





Així mateix, sobre la seqüència en la qual es veu a Junqueras i Forn compartint un pastís, l'informe recull que pot correspondre al 25 de gener. El pres Alejandro Febles estava fent un curs de cuina llavors i hauria estat ell qui els va fer el regal.





LA DEFENSA ACUSA LA DIRECCIÓ DE LA PRESÓ





Segons relata 'El Periódico', l'advocat Andreu van den Eynde, que defensa a Oriol Junqueras ja Raül Romeva, ha recordat que van ser ells els que van denunciar el fet en un jutjat i que, abans que sortís a la llum el vídeo, van alertar a la direcció del centre penitenciari de la seva existència, sense obtenir resposta. "Nosaltres instigamos la denúncies. Per tant, aquest informe pretén encobrir les responsabilitats de la direcció de la presó per la falta de seguretat", ha afirmat.





En aquesta línia, l'advocat explica que Alexandre Febles era un reclús de confiança dels funcionaris i va poder introduir fàcilment la càmera a l'interior de la presó. Van de Heyden ha insistit que el jutjat que va rebre la denúncia va acordar la paralització de la difusió de les imatges.