El primer encierro dels Sanfermines, rÃ pid i perillÃ³s amb un ferit per banya

Un momeno del primer encierro de Sanfermines (Europa Press)





Quatre persones han estat traslladades al Complex Hospitalari de Navarra després del primer encierro de les festes de Sant Fermí, una d'elles ferida per banya de toro, segons l'informe mèdic facilitat al CHN.





Es tracta d'ESD, veí de Sarriguren, de 38 anys, que presenta cornada al gluti. Ha arribat procedent del tram de Santo Domingo i el seu pronòstic és menys greu.





Des del mateix tram, ha estat evacuat DCO, de Pamplona i de 40 anys, amb possible fractura de tíbia, luxació d'espatlla dret i ferida en un dit de la mà esquerra. El seu pronòstic és greu.





A més, ha estat traslladat MMO, canadenc de 20 anys, que presenta traumatisme al genoll i ferida al colze. Ha arribat des del tram de l'Ajuntament i el seu pronòstic és lleu.





ADA, resident a Pamplona, de 22 anys, ha estat evacuat des del tram de l'Ajuntament amb traumatisme cranioencefàlic i el seu pronòstic també és lleu.





ELS BOUS DE PUERTO DE SAN LORENZO CORREN EL PRIMER ENCIERRO





Els bous de la ramaderia Puerto de San Lorenzo han protagonitzat un primer encierro de les festes de Sant Fermí ràpid i perillós, amb dos bous que han fet el recorregut en solitari des de la costa de Santo Domingo.





Els toros de Puerto de San Lorenzo, que van debutar l'any passat en els encierros de Sant Fermí, han completat la cursa en 2 minuts i 37 segons.





L'encierro ha comentat puntual a les 8 hores després dels càntics al sant. La manada ha sortit encapçalada pels esquellers, molt agrupada, però als pocs metres, a la mateixa costa de Santo Domingo, dos bous han quedat endarrerits.





La resta del grup ha continuat unit, els esquellers per davant al costat dels quatre bous, i uns metres per darrere els dos toros en solitari, primer un i després l'altre, que miraven als costats amenaçadors però que no han provocat situacions de gran perill i han continuat la cursa a bon ritme.





Així ha seguit la carrera en els trams de la Plaça de l'Ajuntament i en Mercaders. Amb gran velocitat han pres els caps de bestiar la corba entre Mercaders i Estafeta per entrar així al carrer Estafeta, on la manada ha tornat a estirar-se i s'han vist nombroses caigudes de corredors.





Dos toros han quedat endarrerits dels seus germans a l'inici de l'Estafeta i almenys un ha provocat situacions perilloses en l'inici d'aquest tram de l'encierro, tot i que ha continuat la cursa ajudat pels mossos. En anar el ramat disgregat, els corredors han pogut protagonitzar boniques carreres davant de les astes.





Al carrer Estafeta, els toros guia encapçalaven la tancada al costat de dos bous i ja per darrere la resta d'animals han anat completant el recorregut a bon ritme i sense arribar a despitarse en el que ha estat un encierro complicat, però bonic.





Els mossos han pogut acostar-se als toros també en els trams de Telefónica i en el Carreró, on diversos mossos han caigut. I així estirada, en degoteig, han entrat els toros a la Plaça, on esperaran a ser torejats aquesta tarda.





Els sis toros de la ramaderia salmantina seran torejats aquesta tarda pels destres Paco Ureña, Román i José Garrido.