De què parlaran Sánchez i Torra, si la litúrgia segueix sent la mateixa?

Els preàmbuls de qualsevol reunió són molt importants per al resultat final de la mateixa. Cal planificar els temes a tractar, l'ordre d'aquests, la disponibilitat a cedir en un determinat moment, i àdhuc la flexibilitat de les qüestions més escabroses. Negociar no és imposar, és parlar, escoltar, i tenir voluntat de resoldre. Com diu Alejandro Hernández, "Una sola proposta no és negociar, és simplement comunicar-li a l'altre una decisió. I quan es comunica una decisió no hi ha moviment. L'altre, l'accepta o no.





La reunió dels presidents espanyol i català, Pedro Sánchez i Quim Torra, aquest dilluns a la Moncloa, ha despertat un gran interès. Hi ha, però, grans dubtes sobre la possibilitat de consensuar acords concrets, realistes, legals i inclusius.





Parlar es pot parlar de tot, no hi ha límits; una altra cosa és imposar temes, marcar territori i presentar-los com intocables. Quan els partits polítics estan a l'oposició, se'ls "tolera" que prometin l'impossible, una altra cosa ben diferent és quan ostenten el poder i justifiquen la immoralitat d'algunes de les seves mesures.





Quan s'està en política, cal ser expert en negociar bé; tenir la destresa i habilitat de saber fins on es pot arribar en unes negociacions. Per a això, la preparació de la trobada, ha de ser minuciosa i no deixar gairebé res a l'atzar. Cal analitzar tots i cada un dels passos. Cal preparar bé les negociacions i definir quins seran els objectius i el resultat final.





El temari de la reunió de Moncloa ho estan "preparant la ministra Batet i la consellera Altardi; dues dones de tarannà polític molt diferent, el que no és dolent, però cal tenir en compte. En qualsevol cas, elles, al final, només fan de corretja de transmissió.





Diuen els entesos que l'important d'una reunió política és tenir una actitud no confrontativa, tolerant i respectuosa. S'està donant en aquests dies previs? La veritat és que no. El que es visualitza són gestos i decisions provocatius que no ajudaran en res al desenvolupament de la reunió. Cap negociador que vulgui arribar a acords, després de llargs períodes d'incomunicació, pot realitzar accions que no s'ajusten a la legalitat i pretendre que el que està al davant se les empassi amb patates fregides. Voler fer política i no saber negociar, ni conèixer els límits és el millor camí per arribar al fracàs, Succeirà una cosa semblant? La litúrgia dels independentistes que governen segueix sent la mateixa; l'únic que ha canviat és l'oficiant.





Caldrà esperar que la reunió es produeixi i donar un marge de confiança, però les coses no pinten gens bé. Tant de bo m'equivoqui, m'agradaria.