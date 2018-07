Espadaler critica la moció cupaire del 9N i aposta pel diàleg de Torra amb Sánchez

Ramon Espadaler, secretari general d'Units per Avancar (Europa Press)





El secretari general d'Units per Avancar, Ramon Espadaler, ha considerat "extremadament imprudent" que el Parlament hagi aprovat la moció del 9N presentada per la CUP, i ha respost així a les declaracions de la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi , en què qualifica d'imprudent la impugnació del Govern a aquesta moció.





"El que és extremadament imprudent és fer cas a la CUP després de tot el que va passar en la legislatura anterior", ha dit aquest dissabte en declaracions a motiu del Consell Nacional on s'ha ratificat la designació d'Espadaler com a secretari general d'Units per Avancar .





Així, ha afegit que els agrada més el Govern "que nomena els presidents de la part catalana de les comissions bilaterals que no el que insta els seus diputats a votar al Parlament les propostes de la CUP".





En relació a la reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Govern, Pedro Sánchez, ha dit que el més important és que hi ha una reunió entre tots dos però que cap "pot demanar la lluna en un cove a l'altra part".





"Ni Pedro Sánchez pot pretendre que Quim Torra abraci les posicions federalistes ni el president Torra pot pretendre que el president Sánchez assumeixi el dret a l'autodeterminació", ha asseverat.





Ha subratllat que el millor que podria passar després d'aquesta reunió és que vinguessin més darrere perquè "seria senyal que s'ha trencat aquesta incapacitat per al diàleg i que el diàleg comença a donar fruits".





En aquest sentit, ha assenyalat que no poden esperar "canvis radicals ni solucions immediates a un problema que fa molt temps que s'ha anat formulant".





"Requerirà molt de temps desfer tot allò que s'ha fet en el camí del 'Procés' i, en definitiva, per tornar a situar Catalunya com un país respectat", ha indicat.