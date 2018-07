L'agència creditícia DBRS considera que el risc polític llasta les millores econòmiques a Catalunya

L'agència creditícia DBRS ha atorgat aquest divendres una qualificació BB (high) i un ràting a curt termini de R-4 a Catalunya, en la primera valoració d'aquest tipus per part de l'organisme sobre la comunitat autònoma.





En el seu comunicat, DBRS ha ressaltat que aquestes valoracions es fonamenten en els "indicadors econòmics positius de la regió" i en el seu "millorada actuació financera", així com en "el suport financer facilitat per Espanya", que compta amb una qualificació 'A 'estable.





Així, ha indicat que "considera en aquests moments que el risc polític a la regió segueix suposant un contrapès a algunes de les seves millores en la situació econòmica i fiscal d'Espanya".





En aquest sentit, ha explicat que la valoració a llarg termini es troba llastat "per l'encara desafiant context polític" i per "l'elevada mètrica de deute de Catalunya", si bé ha reconegut "una atenuació en el front polític en els últims mesos ", en el que ha descrit com" una postura més moderada en el potencial camí cap a la independència "per part de l'actual govern regional.





"DBRS també considera com un signe de normalització el fet que Catalunya hagi recuperat el control de les seves finances després del nomenament d'un nou govern regional i la retirada de l'article 155 de la Constitució espanyola", ha argumentat.





L'agència ha sostingut en les seves explicacions que "els riscos en els ràtings estan equilibrats" i ha apuntat a les indicacions sobre l'impacte econòmic de les tensions polítiques "s'estan dissipant", alhora que ha advertit que "el fet que els partits favorables a la independència hagin mantingut la seva majoria parlamentària en les eleccions regionals implica una incertesa continuada sobre l'agenda política futura ".





No obstant això, ha manifestat que "això és equilibrat parcialment per alguns indicis d'una renovació del diàleg entre Catalunya i el Govern nacional".





Per això, ha ressaltat que les valoracions podrien millorar si la situació "s'alleuja més encara amb el govern regional buscant una agenda política significativament més suau i reforça els seus llaços amb el Govern nacional" i si "la regió redueix el seu endeutament i millora la sostenibilitat de la seva mètrica de deute més ràpid del que actualment es preveu ".





D'altra banda, ha advertit que podrien empitjorar "si la relació entre Catalunya i el Govern nacional empitjora de forma material", especialment en el cas que la liquiditat i el suport financer rebut "siguin reduïts", o en cas que hi hagi un retrocés en la consolidació fiscal o un alentiment econòmic en la comunitat autònoma.





MILLORA DE L'ACTUACIÓ FISCAL





DBRS ha destacat una "millora substancial" de l'actuació fiscal de Catalunya entre 2016 i 2017 i ha situat el seu dèficit en el 0,56% del PIB el 2017, el que està una mica per sota de l'objectiu del 0,6% establert per el Govern central. Així mateix, suposa una millora respecte al 2,84% registrat el 2015.





Així, ha indicat que "la consolidació fiscal de Catalunya ha estat impulsada principalment pel creixement positiu del PIB de mitjana en els últims tres anys a la regió (3,7%) i la resta d'Espanya (3,3%).





L'agència ha assenyalat que espera que la consolidació fiscal "continuï" en 2018, si bé a un ritme més lent, i alhora ha valorat que "qualsevol impacte econòmic per part de les tensions polítiques a la regió hauria de romandre contingut i no hauria de descarrilar el camí de consolidació fiscal de la regió ".





En aquest sentit, ha posat èmfasi en la importància del suport financer del Govern central a les comunitats autònomes i ha reiterat que "l es necessitats financeres i de refinançament de la regió s'han beneficiat totalment del suport del Govern nacional des de 2012".





Finalment, ha apuntat que si bé el deute de Catalunya és "molt alta" --de 81.500 milions d'euros a finale sde 2017, 01:00 278% dels seus ingressos operatius--, considera que és "sostenible" donat el suport del Govern central i els "molt baixos" costos de finançament.