Els crítics de Podem volen portar als tribunals els casos interns d'abusos de poder

Fernando Barredo, del sector crític de Podem (Europa Press)





Representants de sectors crítics de Podem de diversos territoris han mantingut una trobada a Toledo aquest dissabte en el qual s'han compromès a construir una "alternativa interna" a la gestió actual del partit i a portar "els casos d'abusos de poder" dins de la formació als tribunals.





Així ho ha traslladat en declaracions a Europa Press el líder del corrent crític Imagina Podem Castella-la Manxa, Fernando Barredo, que ha estat l'amfitriona d'aquesta trobada, en què han participat representants de diferents corrents del País Basc, València, Catalunya , Castella i Lleó, La Rioja i de diferents punts de Madrid.





"Volem emetre als quatre vents un missatge de regeneració democràtica i de recuperació del discurs inicial de l'entusiasme que va seguir a tanta indignació contra la corrupció institucionalitzada, la que ens va ajuntar als carrers quan cridàvem 'sí es pot i no ens representen", ha afirmat Barredo.





Així mateix, han esbossat "tractaments de cura" a la "verticalitat" que està assolant a la formació estatge, segons la seva opinió, alhora que ha animat a totes les bases de Podem, a les persones que han abandonat el partit "per decepció o contra la seva pròpia voluntat "o perquè" els han purgat ", a" fer pinya "per unir l'esperit de companyonia.





En aquest punt, ha recordat com en el seu cas va ser reintegrat en el Consell Ciutadà de Podem Castella-la Manxa, després que l'òrgan es aplanés a les reclamacions de Barredo --que passaven fonamentalment per ser reposat en les seves funcions legítimas-- abans de la celebració d'un judici on havia de dirimir si la seva suspensió va ser legal.